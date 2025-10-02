Густаво Петро заявил, что обязал израильских дипломатов покинуть Колумбию

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро после сообщений о задержании Израилем в международных водах двух гражданок Колумбии, участвовавших в гуманитарной акции в поддержку Палестины, заявил в своем блоге в соцсети Х о денонсации соглашения о свободной торговле с Израилем и высылке дипломатической делегации еврейского государства.
"Если эта информация верна, налицо новое международное преступление (премьера Израиля Биньямина – ред.) Нетаньяху. В международных водах были задержаны две колумбийские гражданки, которые занимались гуманитарной поддержкой Палестины. МИД должен подать все соответствующие иски, включая израильское правосудие. Я приглашаю международных адвокатов встать на службу Колумбии, вместе с нашими юристами. Соглашение о свободной торговле с Израилем денонсируется немедленно. Вся дипломатическая делегация Израиля в Колумбии покидает страну", - написал Петро.
Израильские военные ранее задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии. В израильском МИД заявили, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов.