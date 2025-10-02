Густаво Петро заявил, что обязал израильских дипломатов покинуть Колумбию

Израильские военные ранее задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии. В израильском МИД заявили, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов.