Густаво Петро заявил, что обязал израильских дипломатов покинуть Колумбию
01:01 02.10.2025
Густаво Петро заявил, что обязал израильских дипломатов покинуть Колумбию
в мире
колумбия
густаво петро
израиль
палестина
колумбия
израиль
палестина
2025
1920
1920
true
в мире, колумбия, густаво петро, израиль, палестина
Петро после атаки на "Флотилию стойкости" разорвал соглашения с Израилем

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро после сообщений о задержании Израилем в международных водах двух гражданок Колумбии, участвовавших в гуманитарной акции в поддержку Палестины, заявил в своем блоге в соцсети Х о денонсации соглашения о свободной торговле с Израилем и высылке дипломатической делегации еврейского государства.
"Если эта информация верна, налицо новое международное преступление (премьера Израиля Биньямина – ред.) Нетаньяху. В международных водах были задержаны две колумбийские гражданки, которые занимались гуманитарной поддержкой Палестины. МИД должен подать все соответствующие иски, включая израильское правосудие. Я приглашаю международных адвокатов встать на службу Колумбии, вместе с нашими юристами. Соглашение о свободной торговле с Израилем денонсируется немедленно. Вся дипломатическая делегация Израиля в Колумбии покидает страну", - написал Петро.
Израильские военные ранее задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии. В израильском МИД заявили, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости"
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
