В Сети завирусился ролик Виктора Прохожего об украинских мошенниках
В Сети завирусился ролик Виктора Прохожего об украинских мошенниках - РИА Новости, 02.10.2025
В Сети завирусился ролик Виктора Прохожего об украинских мошенниках
В Сети набирает популярность клип Виктора Прохожего с ответом украинским мошенникам. РИА Новости, 02.10.2025
россия, украина, видео
В Сети завирусился ролик Виктора Прохожего об украинских мошенниках
Виктор Прохожий записал музыкальный ответ мошенникам, связанным с СБУ
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
В Сети набирает популярность клип
Виктора Прохожего с ответом украинским мошенникам.
По сюжету герой ролика получает сообщение от "секретной спецслужбы", предлагающей большую сумму за помощь в "очень важной миссии", на что отвечает отказом и угрозой вызвать "реальную спецслужбу".
В стиле рэпа он объясняет, что соглашаться на такие предложения очень опасно — это грозит уголовной ответственностью.
«
"Никаких денег за такое не надо, такой блеф может стоить кому-то свободы, вообще-то, по УК РФ", — подчеркивает Прохожий.
За сутки ролик набрал 29 тысяч просмотров в соцсети "ВКонтакте" и 30 тысяч на YouTube.
Украинские спецслужбы активно используют мессенджеры Telegram
и WhatsApp
, через которые заставляют россиян совершать диверсии или шпионить. В зоне риска зачастую оказываются дети, которых мошенники запугивают и обманывают. По данным ФСБ
, на Украине
действует порядка 150 мошеннических кол-центров.