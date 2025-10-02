В Сети завирусился ролик Виктора Прохожего об украинских мошенниках

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Сети набирает популярность В Сети набирает популярность клип Виктора Прохожего с ответом украинским мошенникам.

По сюжету герой ролика получает сообщение от "секретной спецслужбы", предлагающей большую сумму за помощь в "очень важной миссии", на что отвечает отказом и угрозой вызвать "реальную спецслужбу".

В стиле рэпа он объясняет, что соглашаться на такие предложения очень опасно — это грозит уголовной ответственностью.

« "Никаких денег за такое не надо, такой блеф может стоить кому-то свободы, вообще-то, по УК РФ", — подчеркивает Прохожий.

За сутки ролик набрал 29 тысяч просмотров в соцсети "ВКонтакте" и 30 тысяч на YouTube.