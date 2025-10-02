Рейтинг@Mail.ru
В Сети завирусился ролик Виктора Прохожего об украинских мошенниках - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 02.10.2025 (обновлено: 16:31 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/klip-2045822386.html
В Сети завирусился ролик Виктора Прохожего об украинских мошенниках
В Сети завирусился ролик Виктора Прохожего об украинских мошенниках - РИА Новости, 02.10.2025
В Сети завирусился ролик Виктора Прохожего об украинских мошенниках
В Сети набирает популярность клип Виктора Прохожего с ответом украинским мошенникам. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:30:00+03:00
2025-10-02T16:31:00+03:00
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045817568_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_953337f2b86d602419f52600269fee10.jpg
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как обманывают детей. Ролик Виктора Прохожего
Как обманывают детей. Ролик Виктора Прохожего.
2025-10-02T12:30
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045817568_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e6283d63ab26277b3b7e6e304c3114f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, видео
Россия, Украина
В Сети завирусился ролик Виктора Прохожего об украинских мошенниках
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Сети набирает популярность клип Виктора Прохожего с ответом украинским мошенникам.
2025-10-02T12:30
true
PT0M54S
В Сети завирусился ролик Виктора Прохожего об украинских мошенниках

Виктор Прохожий записал музыкальный ответ мошенникам, связанным с СБУ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Сети набирает популярность клип Виктора Прохожего с ответом украинским мошенникам.
По сюжету герой ролика получает сообщение от "секретной спецслужбы", предлагающей большую сумму за помощь в "очень важной миссии", на что отвечает отказом и угрозой вызвать "реальную спецслужбу".
В стиле рэпа он объясняет, что соглашаться на такие предложения очень опасно — это грозит уголовной ответственностью.
«

"Никаких денег за такое не надо, такой блеф может стоить кому-то свободы, вообще-то, по УК РФ", — подчеркивает Прохожий.

За сутки ролик набрал 29 тысяч просмотров в соцсети "ВКонтакте" и 30 тысяч на YouTube.
Украинские спецслужбы активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp, через которые заставляют россиян совершать диверсии или шпионить. В зоне риска зачастую оказываются дети, которых мошенники запугивают и обманывают. По данным ФСБ, на Украине действует порядка 150 мошеннических кол-центров.
 
РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала