"Росатом" получил сертификат на обслуживание углеродных тормозных дисков

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало материаловедческому институту Химико-технологического кластера (ХТК) Научного дивизиона "Росатом" сертификат на проведение полного цикла технического обслуживания и ремонта авиационных углеродных тормозных дисков для воздушных судов, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Для выполнения этих работ на базе института создан специализированный участок с полным производственным циклом, удовлетворяющим сертификационным требованиями Федеральных авиационных правил (ФАП-145).

"Получение сертификата открывает для нас возможность выполнять необходимые работы с тормозными дисками воздушных судов отечественного и зарубежного производства. Это наш вклад в обеспечение технологического суверенитета и сохранение стабильности функционирования гражданской авиации России в условиях санкционного давления. И это лишь первый шаг в данном направлении", – пояснил заместитель директора по науке, инновациям и производству ХТК Артур Гареев, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что сейчас институт завершает создание собственного углерод-углеродного материала для последующего производства авиационных тормозных дисков.

"Работа агентства направлена в том числе на развитие сектора технического обслуживания авиатехники в России. Вхождение научно-исследовательских организаций в пул сертифицированных предприятий способствует появлению новых подходов в этой области. Рассчитываем на дальнейшее активное участие Химико-технологического кластера "Росатома" в деле поддержания летной годности техники отечественных эксплуатантов воздушных судов", – прокомментировал начальник управления летной годности Росавиации Сергей Осипов.