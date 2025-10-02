Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" получил сертификат на обслуживание углеродных тормозных дисков - РИА Новости, 02.10.2025
13:58 02.10.2025
"Росатом" получил сертификат на обслуживание углеродных тормозных дисков
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало материаловедческому институту Химико-технологического кластера (ХТК) Научного дивизиона... РИА Новости, 02.10.2025
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало материаловедческому институту Химико-технологического кластера (ХТК) Научного дивизиона "Росатом" сертификат на проведение полного цикла технического обслуживания и ремонта авиационных углеродных тормозных дисков для воздушных судов, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Для выполнения этих работ на базе института создан специализированный участок с полным производственным циклом, удовлетворяющим сертификационным требованиями Федеральных авиационных правил (ФАП-145).
"Получение сертификата открывает для нас возможность выполнять необходимые работы с тормозными дисками воздушных судов отечественного и зарубежного производства. Это наш вклад в обеспечение технологического суверенитета и сохранение стабильности функционирования гражданской авиации России в условиях санкционного давления. И это лишь первый шаг в данном направлении", – пояснил заместитель директора по науке, инновациям и производству ХТК Артур Гареев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что сейчас институт завершает создание собственного углерод-углеродного материала для последующего производства авиационных тормозных дисков.
"Работа агентства направлена в том числе на развитие сектора технического обслуживания авиатехники в России. Вхождение научно-исследовательских организаций в пул сертифицированных предприятий способствует появлению новых подходов в этой области. Рассчитываем на дальнейшее активное участие Химико-технологического кластера "Росатома" в деле поддержания летной годности техники отечественных эксплуатантов воздушных судов", – прокомментировал начальник управления летной годности Росавиации Сергей Осипов.
В пресс-службе отметили, что Химико-технологический кластер Научного дивизиона госкорпорации "Росатом" представляет собой структуру, направленную на стимулирование инноваций и поддержку научно-технического прогресса в атомной и смежных отраслях российской промышленности. Деятельность ХТК охватывает задачи, связанные с разработкой, производством и внедрением новых материалов, композитов, чистых веществ, а также редких и редкоземельных металлов. В рамках этой миссии кластер выполняет функцию интегратора научных исследований, прикладных разработок и промышленного производства.
