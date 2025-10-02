https://ria.ru/20251002/kirk-2046030615.html
Кирк отдал жизнь за традиционные ценности, заявил Путин
Кирк отдал жизнь за традиционные ценности, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Кирк отдал жизнь за традиционные ценности, заявил Путин
Американский консервативный активист Чарли Кирк отдал жизнь за традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
