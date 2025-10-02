Рейтинг@Mail.ru
Кирк отдал жизнь за традиционные ценности, заявил Путин
21:30 02.10.2025
Кирк отдал жизнь за традиционные ценности, заявил Путин
Кирк отдал жизнь за традиционные ценности, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Кирк отдал жизнь за традиционные ценности, заявил Путин
Американский консервативный активист Чарли Кирк отдал жизнь за традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
россия, чарли кирк, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025, сша
Кирк отдал жизнь за традиционные ценности, заявил Путин

Путин: американский активист Кирк отдал жизнь за традиционные ценности

© AP Photo / John LocherАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / John Locher
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Американский консервативный активист Чарли Кирк отдал жизнь за традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин.
"Я прежде всего, конечно, приношу свои соболезнования семье господина Кирка и всем его близким. Мы сочувствуем и сопереживаем. Тем более, что он защищал вот эти самые традиционные ценности. Кстати говоря, которые с оружием в руках приехал защищать и Майкл Глосс. И отдал за это свою жизнь. И он отдал свою жизнь здесь в борьбе за эти ценности в качестве российского солдата, а Кирк там, в Соединенных Штатах, отдал свою жизнь, но, по сути, в борьбе за те же самые ценности", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
