16:32 02.10.2025
В Киеве экстремисты искали на рынке книги на русском языки, пишут СМИ
В Киеве экстремисты искали на рынке книги на русском языки, пишут СМИ
в мире, украина, киев, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Экстремисты в Киеве устроили рейд по одному из рынков Киева в поисках книг на русском языке, и, если находили их, требовали уничтожить, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Языковые активисты пришли на популярный книжный рынок на Почайной в поисках русскоязычных книг. Заведения, в которых они их находили, люди в защитных комбинезонах "опечатывали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале изданий.
На опубликованном изданием видео активисты выкрикивают националистические лозунги, заявляют, что продажа книг на русском языке якобы угрожает нацбезопасности Украины, и требуют их утилизировать. На каком основании они устроили такую проверку и не является ли она самовольной инициативой, не уточняется.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
