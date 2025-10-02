В Киеве экстремисты искали на рынке книги на русском языки, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Экстремисты в Киеве устроили рейд по одному из рынков Киева в поисках книг на русском языке, и, если находили их, требовали уничтожить, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"Языковые активисты пришли на популярный книжный рынок на Почайной в поисках русскоязычных книг. Заведения, в которых они их находили, люди в защитных комбинезонах "опечатывали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале изданий.