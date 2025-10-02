Рейтинг@Mail.ru
14:47 02.10.2025
Киев всячески тормозит переговорный процесс, заявил Мирошник
Руководство Украины всячески тормозит переговорный процесс, проводит провокации, идет обострение ситуации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
украина
россия
киев
родион мирошник
в мире, украина, россия, киев, родион мирошник
В мире, Украина, Россия, Киев, Родион Мирошник
МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Руководство Украины всячески тормозит переговорный процесс, проводит провокации, идет обострение ситуации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сейчас они всячески тормозят переговорный процесс, причем тормозят переговорный процесс не только в виде того, что ничего не делают, но и проводится целый ряд провокаций: идет обострение на земле, идут обстрелы, гибнет большое количество людей", - сказал Мирошник.
По его словам, ряд городов находится под постоянными обстрелами. "У нас сегодня в среднем получается 150 человек каждую неделю у нас страдает от обострившихся ударов. У нас целый ряд городов просто находятся под постоянными обстрелами, потому что Киев, проигрывая на военном треке, то есть они пытаются так это компенсировать в отношении гражданских жителей", - сказал дипломат
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков прокомментировал возможное участие Европы в переговорах по Украине
13 февраля, 12:53
 
