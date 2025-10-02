https://ria.ru/20251002/kiev-2045862436.html
Мирошник оценил перспективы урегулирования на Украине
Мирошник оценил перспективы урегулирования на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Мирошник оценил перспективы урегулирования на Украине
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, говоря о перспективах по урегулированию на Украине, заявил, что Киев... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:39:00+03:00
2025-10-02T14:39:00+03:00
2025-10-02T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
родион мирошник
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_0:44:3149:1815_1920x0_80_0_0_df381d80cd94c90ddd2cfd71e90af9c7.jpg
https://ria.ru/20250929/signaly-2045009597.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_5c3e9857569ca4c4215e43b0d19cf500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, украина, родион мирошник, снг
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Родион Мирошник, СНГ
Мирошник оценил перспективы урегулирования на Украине
Мирошник: Киев поставил на паузу любые варианты договоренностей с Россией