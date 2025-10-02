Рейтинг@Mail.ru
Мирошник оценил перспективы урегулирования на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/kiev-2045862436.html
Мирошник оценил перспективы урегулирования на Украине
Мирошник оценил перспективы урегулирования на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Мирошник оценил перспективы урегулирования на Украине
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, говоря о перспективах по урегулированию на Украине, заявил, что Киев... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:39:00+03:00
2025-10-02T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
родион мирошник
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_0:44:3149:1815_1920x0_80_0_0_df381d80cd94c90ddd2cfd71e90af9c7.jpg
https://ria.ru/20250929/signaly-2045009597.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_5c3e9857569ca4c4215e43b0d19cf500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, украина, родион мирошник, снг
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Родион Мирошник, СНГ
Мирошник оценил перспективы урегулирования на Украине

Мирошник: Киев поставил на паузу любые варианты договоренностей с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, говоря о перспективах по урегулированию на Украине, заявил, что Киев поставил на паузу любые варианты договоренностей.
"Сегодня (в Киеве – ред.) поставили на паузу любые варианты договоренностей. И вот все время в голове должен мелькать вот этот речитатив Джонсона (экс-премьер Великобритании – ред.), что "украинцы будут воевать до последнего". Поэтому планы Запада понятны. Им противостоят наши планы. Извините, у нас сейчас большая шахматная игра", - сказал Мирошник на круглом столе в рамках международного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Кремле заявили об отсутствии сигналов из Киева о готовности к переговорам
29 сентября, 04:15
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаРодион МирошникСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала