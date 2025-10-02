Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Полицейские, арестованные в рамках уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево, подыскивали жертв, а затем "заминали истории", сообщил РИА Новости информированный источник.

"На допросе один из водителей такси сдал полицейских в аэропорту, которые помогали таксистам разводить на деньги участников специальной военной операции и потом "заминали" истории в случае возникновения проблем. Исходя из имеющихся данных, сотрудники полиции "поставляли" участников СВО для таксистов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудников полиции привлекли к ответственности и арестовали.

По данному делу ранее было арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества.

По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников спецоперации, прибывающих в аэропорт Шереметьево , путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в Шереметьево, преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки — изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.