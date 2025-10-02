Последний фильм Кеосаяна вышел в онлайн-кинотеатре Premier

Тигран Кеосаян умер 26 сентября на 60-м году жизни. В январе он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Прощание с режиссером состоялось 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ как "Лучший фильм". В 1999-м Кеосаян снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В 2000 году появилась лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу — 2001".