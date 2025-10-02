"Ростелеком" переносит работы по укреплению линии связи на Камчатке

Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Компания "Ростелеком" переносит работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи в районе мыса Левашова в Усть-Большерецком округе Камчатки из-за штормовой погоды, сообщило правительство Камчатского края.

Плановые работы по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи "Сахалин-Камчатка" должны были начаться на полуострове 25 сентября. Власти предупредили о временном отключении проводного и мобильного интернета на 48 часов. Затем работы планировалось провести со 2 по 5 октября В среду минцифры региона объявило о том, что в ближайшие двое суток ремонт не удастся провести из-за шторма, однако сохранялось намерение завершить работы до 5 октября. Сейчас никаких конкретных сроков начала ремонта не заявляется.

"Завершающий этап ремонтных работ на подводной волоконно-оптической линии связи в поселке Усть-Большерецк на Камчатке переносятся из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время метеоусловия и волнение Охотского моря в акватории вблизи мыса Левашова не позволяют приступить к финальному этапу работ", — сказал заместитель министра цифрового развития Камчатского края Александр Баннов.

По его словам, прогноз погоды на ближайшие четыре дня неблагоприятный, что делает невозможным проведение работ в период со 2 по 5 октября.

"В связи с приближением Охотоморского циклона к берегам Камчатки ПАО "Ростелеком" переносит сроки проведения завершающего этапа ремонтно-восстановительных работ", — добавил Баннов.

Для проведения работ под водой и на береговой инфраструктуре требуется 48-часовое окно с благоприятным прогнозом, отметили в минцифре. О новых сроках проведения работ будет объявлено дополнительно.