Рейтинг@Mail.ru
"Ростелеком" переносит работы по укреплению линии связи на Камчатке - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/kamchatka-2045758481.html
"Ростелеком" переносит работы по укреплению линии связи на Камчатке
"Ростелеком" переносит работы по укреплению линии связи на Камчатке - РИА Новости, 02.10.2025
"Ростелеком" переносит работы по укреплению линии связи на Камчатке
Компания "Ростелеком" переносит работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи в районе мыса Левашова в Усть-Большерецком округе Камчатки из-за РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T03:33:00+03:00
2025-10-02T03:33:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
охотское море
ростелеком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152113/02/1521130225_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_7fd22832e6050890ccdb68b20f25ba5a.jpg
https://ria.ru/20250917/kamchatka-2042368602.html
https://ria.ru/20250730/set-2032304344.html
камчатка
камчатский край
охотское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152113/02/1521130225_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_389d9f535c131f06bef117b17c0f011b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, камчатский край, охотское море, ростелеком
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Охотское море, Ростелеком
"Ростелеком" переносит работы по укреплению линии связи на Камчатке

На Камчатке перенесли ремонт подводной линии связи из-за шторма

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Компания "Ростелеком" переносит работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи в районе мыса Левашова в Усть-Большерецком округе Камчатки из-за штормовой погоды, сообщило правительство Камчатского края.
Плановые работы по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи "Сахалин-Камчатка" должны были начаться на полуострове 25 сентября. Власти предупредили о временном отключении проводного и мобильного интернета на 48 часов. Затем работы планировалось провести со 2 по 5 октября В среду минцифры региона объявило о том, что в ближайшие двое суток ремонт не удастся провести из-за шторма, однако сохранялось намерение завершить работы до 5 октября. Сейчас никаких конкретных сроков начала ремонта не заявляется.
Города России. Петропавловск–Камчатский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Торговые сети Камчатки подготовились к отключению интернета
17 сентября, 02:51
"Завершающий этап ремонтных работ на подводной волоконно-оптической линии связи в поселке Усть-Большерецк на Камчатке переносятся из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время метеоусловия и волнение Охотского моря в акватории вблизи мыса Левашова не позволяют приступить к финальному этапу работ", — сказал заместитель министра цифрового развития Камчатского края Александр Баннов.
По его словам, прогноз погоды на ближайшие четыре дня неблагоприятный, что делает невозможным проведение работ в период со 2 по 5 октября.
"В связи с приближением Охотоморского циклона к берегам Камчатки ПАО "Ростелеком" переносит сроки проведения завершающего этапа ремонтно-восстановительных работ", — добавил Баннов.
Для проведения работ под водой и на береговой инфраструктуре требуется 48-часовое окно с благоприятным прогнозом, отметили в минцифре. О новых сроках проведения работ будет объявлено дополнительно.
В минцифры подчеркнули, что отсутствие своевременного ремонта может привести к разрыву подводного кабеля, что оставит Камчатку без быстрого интернета на несколько месяцев.
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Сети "Ростелекома" работают стабильно после землетрясения на Камчатке
30 июля, 10:54
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайОхотское мореРостелеком
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала