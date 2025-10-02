У берегов Камчатки зафиксировали 13 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт – РИА Новости. Тринадцать афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали у берегов Камчатки за минувшие сутки, один из них ощутили жители региона, сообщает главное управлении Тринадцать афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали у берегов Камчатки за минувшие сутки, один из них ощутили жители региона, сообщает главное управлении МЧС России по Камчатскому краю

"За сутки произошли 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1. Один из них ощущался жителями края",— говорится в релизе главка.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

"Ученые фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.

За предыдущие сутки у берегов полуострова произошли шесть афтершоков магнитудой до 6,1, один из них ощущался в населенных пунктах.