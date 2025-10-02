Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки зафиксировали 13 афтершоков
01:45 02.10.2025
У берегов Камчатки зафиксировали 13 афтершоков
У берегов Камчатки зафиксировали 13 афтершоков
У берегов Камчатки зафиксировали 13 афтершоков

На Камчатке зафиксировали 13 афтершоков магнитудой до 5,1

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт – РИА Новости. Тринадцать афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали у берегов Камчатки за минувшие сутки, один из них ощутили жители региона, сообщает главное управлении МЧС России по Камчатскому краю.
"За сутки произошли 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1. Один из них ощущался жителями края",— говорится в релизе главка.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
"Ученые фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
За предыдущие сутки у берегов полуострова произошли шесть афтершоков магнитудой до 6,1, один из них ощущался в населенных пунктах.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
