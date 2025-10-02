Жителя Камчатки будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Полиция завершила расследование уголовного дела о фиктивной постановке на учет по месту пребывания иностранных граждан в Петропавловске-Камчатском по улице Звездная, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.