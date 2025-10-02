Жителя Камчатки будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Полиция завершила расследование уголовного дела о фиктивной постановке на учет по месту пребывания иностранных граждан в Петропавловске-Камчатском по улице Звездная, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
"По версии дознания, неработающий 34-летний житель города Петропавловска-Камчатского в период с 30 апреля по 28 августа 2025 года осуществил фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации по улице Звездная 113 иностранных граждан, не имея намерения и возможности предоставить жилое помещение для проживания", — отметили в ведомстве.
За каждую фиктивную постановку злоумышленник получал от двух до десяти тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.
