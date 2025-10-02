Рейтинг@Mail.ru
Жителя Камчатки будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/kamchatka-2045752136.html
Жителя Камчатки будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев
Жителя Камчатки будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев - РИА Новости, 02.10.2025
Жителя Камчатки будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Полиция завершила расследование уголовного дела о фиктивной постановке на учет по месту пребывания иностранных граждан в... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T01:42:00+03:00
2025-10-02T01:42:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
россия
камчатский край
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250922/putin-2043530101.html
https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html
петропавловск-камчатский
россия
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатский край, Камчатка
Жителя Камчатки будут судить за фиктивную регистрацию иностранцев

Полиция расследовала дело о фиктивной постановке на учет 113 иностранцев

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Полиция завершила расследование уголовного дела о фиктивной постановке на учет по месту пребывания иностранных граждан в Петропавловске-Камчатском по улице Звездная, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
"По версии дознания, неработающий 34-летний житель города Петропавловска-Камчатского в период с 30 апреля по 28 августа 2025 года осуществил фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации по улице Звездная 113 иностранных граждан, не имея намерения и возможности предоставить жилое помещение для проживания", — отметили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Путин обсудит с членами Совбеза вопросы миграционной политики
22 сентября, 14:47
За каждую фиктивную постановку злоумышленник получал от двух до десяти тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.
Фигурантка уголовного дела об организации незаконной миграции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов, будут судить в Москве
9 декабря 2024, 15:24
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссияКамчатский крайКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала