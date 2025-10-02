Мишустин рассказал о выделении средств на подготовку кадров

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 105 миллиардов рублей определено в новом бюджете за три года на подготовку кадров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"К партнерству подключатся порядка 4 тысяч предприятий. Что позволит решить поставленную главой государства задачу – подготовить в ближайшие пять лет 2 миллиона квалифицированных специалистов… На такие цели в новом бюджете определено на три года более 105 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.