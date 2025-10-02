Рейтинг@Mail.ru
Правительство предложило ввести пошлину за маркировку товаров - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 02.10.2025 (обновлено: 14:13 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/kabmin-2045837909.html
Правительство предложило ввести пошлину за маркировку товаров
Правительство предложило ввести пошлину за маркировку товаров - РИА Новости, 02.10.2025
Правительство предложило ввести пошлину за маркировку товаров
Правительство планирует установить госпошлину за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, следует из поправок к Налоговому... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:37:00+03:00
2025-10-02T14:13:00+03:00
экономика
россия
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_335:0:2737:1351_1920x0_80_0_0_17d981ff3e77c0adfefe0ebe6b824064.jpg
https://ria.ru/20251001/tovary-2045530019.html
https://ria.ru/20250901/markirovka-2038725358.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_24c0209f1ae88c34befbf557c5072cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Правительство предложило ввести пошлину за маркировку товаров

Правительство предложило ввести госпошлину за маркировку товаров

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Правительство планирует установить госпошлину за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, следует из поправок к Налоговому кодексу, внесенных в Госдуму.
"В частности, законопроектом предлагаются следующие изменения. <…> Установление государственной пошлины за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", — говорится в пояснительной записке.
Столовые приборы - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В России стартует эксперимент по маркировке товаров для дома
1 октября, 00:16
Размер пошлины будет определять правительство.
В Минпромторге отметили, что будут работать над итоговым текстом документа и подготовят свои замечания.
Система маркировки "Честный знак" появилась в России в 2019 году. Ее задача — противодействие незаконному обороту товаров. Сейчас маркировке подлежат такие товары, как молочная продукция, бутилированная вода, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, изделия легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства и некоторые другие.
Помимо этого, с апреля 2024-го для некоторых товаров действует разрешительный режим. Эта система проверяет товар через специальный QR-код и, если он некачественный, не дает покупателю приобрести его.
Коробка с ювелирными украшениями - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В России начинается обязательная маркировка остатков ювелирных изделий
1 сентября, 00:36
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала