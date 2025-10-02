Правительство предложило ввести пошлину за маркировку товаров

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Правительство планирует установить госпошлину за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, следует из поправок к Налоговому кодексу, внесенных в Госдуму.

"В частности, законопроектом предлагаются следующие изменения. <…> Установление государственной пошлины за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", — говорится в пояснительной записке.

Размер пошлины будет определять правительство.

В Минпромторге отметили, что будут работать над итоговым текстом документа и подготовят свои замечания.

Система маркировки "Честный знак" появилась в России в 2019 году. Ее задача — противодействие незаконному обороту товаров. Сейчас маркировке подлежат такие товары, как молочная продукция, бутилированная вода, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, изделия легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства и некоторые другие.