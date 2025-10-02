Рейтинг@Mail.ru
Израиль задержал пятерых поляков на "Флотилии стойкости", заявил МИД Польши - РИА Новости, 02.10.2025
14:42 02.10.2025
Израиль задержал пятерых поляков на "Флотилии стойкости", заявил МИД Польши
Израиль задержал пятерых поляков на "Флотилии стойкости", заявил МИД Польши - РИА Новости, 02.10.2025
Израиль задержал пятерых поляков на "Флотилии стойкости", заявил МИД Польши
Пятеро польских граждан из числа участников "Флотилии стойкости" задержаны израильскими военными, сообщил РИА Новости представитель МИД Польши. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
израиль
польша
ашдод
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта
"флотилия стойкости"
израиль
польша
ашдод
в мире, израиль, польша, ашдод, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта, "флотилия стойкости"
В мире, Израиль, Польша, Ашдод, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта, "Флотилия стойкости"
Израиль задержал пятерых поляков на "Флотилии стойкости", заявил МИД Польши

МИД Польши: израильские военные задержали 5 поляков на "Флотилии стойкости"

© Global Sumud FlotillaИзраильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Global Sumud Flotilla
Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Пятеро польских граждан из числа участников "Флотилии стойкости" задержаны израильскими военными, сообщил РИА Новости представитель МИД Польши.
"Пока известно о том, что на судах, о которых идет речь, находились пятеро граждан Польши", - рассказал собеседник агентства.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В США назвали Израиль самым беззаконным государством в мире
Вчера, 04:21
Ранее депутат сейма Польши Франтишек Стерчевский сообщил, что захвачен израильскими военными в числе участников "Флотилии стойкости".
Представитель МИД сообщил РИА Новости, что в настоящее время в израильском Ашдоде уже находится польский консул. По его информации, власти Израиля намерены депортировать задержанных граждан.
Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии.
Осенью 2023 года после атаки палестинского движения ХАМАС армия обороны Израиля начала военную операцию против сектора Газа и объявила о его полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Удары Израиля по палестинскому полуэксклаву привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь. Израиль опасается, что флотилия планирует не только доставить помощь, но и создать негативный информационный шум вокруг Израиля.
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВМС Израиля задействовали против "Флотилии стойкости" более 16 кораблей
Вчера, 11:33
 
В миреИзраильПольшаАшдодХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта"Флотилия стойкости"
 
 
