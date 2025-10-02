Израиль задержал пятерых поляков на "Флотилии стойкости", заявил МИД Польши

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Пятеро польских граждан из числа участников "Флотилии стойкости" задержаны израильскими военными, сообщил РИА Новости представитель МИД Польши.

"Пока известно о том, что на судах, о которых идет речь, находились пятеро граждан Польши", - рассказал собеседник агентства.

Ранее депутат сейма Польши Франтишек Стерчевский сообщил, что захвачен израильскими военными в числе участников "Флотилии стойкости".

Представитель МИД сообщил РИА Новости, что в настоящее время в израильском Ашдоде уже находится польский консул. По его информации, власти Израиля намерены депортировать задержанных граждан.

Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии.

Осенью 2023 года после атаки палестинского движения ХАМАС армия обороны Израиля начала военную операцию против сектора Газа и объявила о его полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Удары Израиля по палестинскому полуэксклаву привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.