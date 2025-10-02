Рейтинг@Mail.ru
Израиль задержал девять граждан Ирландии с "Флотилии стойкости", пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
13:56 02.10.2025
Израиль задержал девять граждан Ирландии с "Флотилии стойкости", пишут СМИ
Израиль задержал девять граждан Ирландии с "Флотилии стойкости", пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
Израиль задержал девять граждан Ирландии с "Флотилии стойкости", пишут СМИ
Израиль задержал не менее девяти граждан Ирландии, включая ирландского сенатора Криса Эндрюса, с "Флотилии стойкости", пытавшейся прорвать морскую блокаду... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
ирландия
израиль
ближний восток
шинн фейн
обострение палестино-израильского конфликта
"флотилия стойкости"
в мире, ирландия, израиль, ближний восток, шинн фейн, обострение палестино-израильского конфликта, "флотилия стойкости"
В мире, Ирландия, Израиль, Ближний Восток, Шинн Фейн, Обострение палестино-израильского конфликта, "Флотилия стойкости"
Израиль задержал девять граждан Ирландии с "Флотилии стойкости", пишут СМИ

Irish Independent: Израиль задержал 9 граждан Ирландии с "Флотилии стойкости"

© Global Sumud FlotillaИзраильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Global Sumud Flotilla
Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Израиль задержал не менее девяти граждан Ирландии, включая ирландского сенатора Криса Эндрюса, с "Флотилии стойкости", пытавшейся прорвать морскую блокаду сектора Газа, сообщает газета Irish Independent со ссылкой на организаторов флотилии.
Ранее израильские военные начали задержание активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов. Организаторы гуманитарной флотилии объявили, что израильская армия перехватила 21 судно миссии. По их данным, на судах находились граждане стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Пожар на судне из состава Флотилии свободы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Судно "Флотилии свободы" с помощью для Газы подверглось атаке БПЛА
2 мая, 08:18
"По меньшей мере девять граждан Ирландии были задержаны израильскими военными после того, как ночью была перехвачена международная флотилия, пытавшаяся доставить медикаменты и продовольствие в Газу", - говорится в сообщении издания.
Средни задержанных - член сената республики от партии "Шинн Фейн" Крис Эндрюс, уточняет газета.
По данным издания, всего на борту флотилии находятся не менее 20 граждан Ирландии, в том числе писательница Ниша Долан и комик Тадхг Хикки.
В МИД Ирландии ранее выразили обеспокоенность по поводу инцидента.
"Ирландия ожидает соблюдения международного права и обращения со всеми, кто находится на борту флотилии, в строгом соответствии с ним", - подчеркнуло министерство.
Экоактивистка Грета Тунберг на борту судна Мадлен - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Израильские военные поднялись на борт судна с Гретой Туберг
9 июня, 03:49
 
В миреИрландияИзраильБлижний ВостокШинн ФейнОбострение палестино-израильского конфликта"Флотилия стойкости"
 
 
