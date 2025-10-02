Израиль задержал девять граждан Ирландии с "Флотилии стойкости", пишут СМИ

ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Израиль задержал не менее девяти граждан Ирландии, включая ирландского сенатора Криса Эндрюса, с "Флотилии стойкости", пытавшейся прорвать морскую блокаду сектора Газа, сообщает газета Irish Independent со ссылкой на организаторов флотилии.
Ранее израильские военные начали задержание активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов. Организаторы гуманитарной флотилии объявили, что израильская армия перехватила 21 судно миссии. По их данным, на судах находились граждане стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
"По меньшей мере девять граждан Ирландии были задержаны израильскими военными после того, как ночью была перехвачена международная флотилия, пытавшаяся доставить медикаменты и продовольствие в Газу", - говорится в сообщении издания.
Средни задержанных - член сената республики от партии "Шинн Фейн" Крис Эндрюс, уточняет газета.
По данным издания, всего на борту флотилии находятся не менее 20 граждан Ирландии, в том числе писательница Ниша Долан и комик Тадхг Хикки.
В МИД Ирландии ранее выразили обеспокоенность по поводу инцидента.
"Ирландия ожидает соблюдения международного права и обращения со всеми, кто находится на борту флотилии, в строгом соответствии с ним", - подчеркнуло министерство.