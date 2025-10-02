Рейтинг@Mail.ru
ВМС Израиля задействовали против "Флотилии стойкости" более 16 кораблей - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 02.10.2025 (обновлено: 11:34 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/izrail-2045806403.html
ВМС Израиля задействовали против "Флотилии стойкости" более 16 кораблей
ВМС Израиля задействовали против "Флотилии стойкости" более 16 кораблей - РИА Новости, 02.10.2025
ВМС Израиля задействовали против "Флотилии стойкости" более 16 кораблей
ВМС Израиля задействовали против "Флотилии стойкости", пытавшейся прорвать морскую блокаду сектора Газа, более 16 кораблей, операции завершатся в четверг,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:33:00+03:00
2025-10-02T11:34:00+03:00
израиль
европа
италия
антонио таяни
в мире
"флотилия стойкости"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045787389_198:46:2931:1583_1920x0_80_0_0_0531cd18784ef138c0afd21177d76eeb.jpg
https://ria.ru/20250929/plan-2045256752.html
израиль
европа
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045787389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8615e47a0ca66ac5fdbde73ad65580b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, европа, италия, антонио таяни, в мире, "флотилия стойкости"
Израиль, Европа, Италия, Антонио Таяни, В мире, "Флотилия стойкости"
ВМС Израиля задействовали против "Флотилии стойкости" более 16 кораблей

МИД Италии: ВМС Израиля задействовали против "Флотилии" более 16 кораблей

© AP Photo / StrКорабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Str
Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 2 окт – РИА Новости. ВМС Израиля задействовали против "Флотилии стойкости", пытавшейся прорвать морскую блокаду сектора Газа, более 16 кораблей, операции завершатся в четверг, задержанных активистов выдворят в Европу, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни.
"По информации посольства в Тель-Авиве, ВМС Израиля задействовали в операции более 16 кораблей, она завершится в течение дня четверга из-за мер по предупреждению инцидентов, Для прибытия в Ашдод потребуется еще несколько часов. В порту члены Флотилии будут идентифицированы и задержаны, после чего в последующие дни отправлены в Европу чартерными рейсами", - заявил он, выступая в палате депутатов национального парламента в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
По словам Таяни, операции по взятию на абордаж кораблей носили мирный характер и произошли без насильственных действий.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В ХАМАС получили план США по сектору Газа
29 сентября, 23:16
 
ИзраильЕвропаИталияАнтонио ТаяниВ мире"Флотилия стойкости"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала