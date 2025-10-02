Рейтинг@Mail.ru
11:18 02.10.2025 (обновлено: 12:52 02.10.2025)
Израиль перехватил более 20 судов "Флотилии стойкости", шедших к Газе
Израиль перехватил более двадцати судов "Флотилии стойкости", пытавшихся прорвать морскую блокаду сектора Газа, сообщили организаторы миссии. РИА Новости, 02.10.2025
Военнослужащие ВМС Израиля
Военнослужащие ВМС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Военнослужащие ВМС Израиля. Архивное фото
Военнослужащие ВМС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Израиль перехватил более двадцати судов "Флотилии стойкости", пытавшихся прорвать морскую блокаду сектора Газа, сообщили организаторы миссии.
"Израильские силы приближаются к еще нескольким судам для скорого перехвата", — говорится в публикации в соцсети Х.
Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Незадолго до этого флотилия заявила, что одному из кораблей удалось достичь прибрежных вод сектора Газа.
Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита рассказала РИА Новости, что три флотилии пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду анклава. Всего к его берегам выплыли более сорока судов.
Экипаж "Флотилии Сумуда" задержали
Экипаж Флотилии Сумуда задержали - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Экипаж "Флотилии Сумуда" задержали
Экипаж "Флотилии Сумуда" задержали
Вскоре ЦАХАЛ начала задерживать активистов с перехваченных судов. "Глобальная флотилия Сумуда" сообщила, что среди них был ее экипаж, включая активистку Грету Тунберг.
По данным МИД Италии, Израиль задержал 22 гражданина страны на пути к сектору Газа. Тель-Авив задействовал против "Флотилии стойкости" более 16 кораблей. Депутат сейма Польши Франтишек Стерчевский сообщил, что также захвачен военными ЦАХАЛ.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Израиль освободить южноафриканцев и других иностранцев.
Израиль предупредил жителей Газы о последней возможности покинуть город
Израиль предупредил жителей Газы о последней возможности покинуть город
1 октября, 15:57

Голод в анклаве

В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. В конце августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в анклаве.
До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.
По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года погибли более 64 тысяч человек, в основном это мирные жители.
В ВОЗ рассказали о последствиях бездействия в отношении голода в Газе
В ВОЗ рассказали о последствиях бездействия в отношении голода в Газе
22 августа, 16:22

Наступление ЦАХАЛ на Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он рассказал о намерении захватить анклав, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.
Вечером 15 сентября ЦАХАЛ начала наступление на Газу, город подвергся массированным бомбардировкам. Сначала израильские ВВС нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. СМИ сообщали о гибели нескольких десятков палестинцев.
При этом руководство Израиля призывало Нетаньяху воздержаться от операции, поскольку она поставит под угрозу жизни израильских заложников в городе, вряд ли позволит ликвидировать ХАМАС и приведет к большим жертвам среди ЦАХАЛ.
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
25 сентября, 08:00
 
