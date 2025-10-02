Израиль перехватил более 20 судов "Флотилии стойкости", шедших к Газе

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Израиль перехватил более двадцати судов "Флотилии стойкости", пытавшихся прорвать морскую блокаду сектора Газа, сообщили организаторы миссии.

"Израильские силы приближаются к еще нескольким судам для скорого перехвата", — говорится в публикации в соцсети Х

© Getty Images / Anadolu/Handout/Global Sumud Flotilla Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море © Getty Images / Anadolu/Handout/Global Sumud Flotilla Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море

Незадолго до этого флотилия заявила, что одному из кораблей удалось достичь прибрежных вод сектора Газа.

Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита рассказала РИА Новости, что три флотилии пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду анклава. Всего к его берегам выплыли более сорока судов.

© AP Photo / Israeli Foreign Ministry Экипаж "Флотилии Сумуда" задержали © AP Photo / Israeli Foreign Ministry Экипаж "Флотилии Сумуда" задержали

Вскоре ЦАХАЛ начала задерживать активистов с перехваченных судов. "Глобальная флотилия Сумуда" сообщила, что среди них был ее экипаж, включая активистку Грету Тунберг.

По данным МИД Италии, Израиль задержал 22 гражданина страны на пути к сектору Газа. Тель-Авив задействовал против "Флотилии стойкости" более 16 кораблей. Депутат сейма Польши Франтишек Стерчевский сообщил, что также захвачен военными ЦАХАЛ.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Израиль освободить южноафриканцев и других иностранцев.

Голод в анклаве

В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. В конце августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в анклаве.

До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.

По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года погибли более 64 тысяч человек, в основном это мирные жители.

Наступление ЦАХАЛ на Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он рассказал о намерении захватить анклав, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.

Вечером 15 сентября ЦАХАЛ начала наступление на Газу, город подвергся массированным бомбардировкам. Сначала израильские ВВС нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. СМИ сообщали о гибели нескольких десятков палестинцев.