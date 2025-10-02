Рейтинг@Mail.ru
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 02.10.2025 (обновлено: 00:42 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/izrail-2045748161.html
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости"
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 02.10.2025
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости"
Военно-морские силы Израиля намеренно протаранили одно из судов "Флотилии стойкости" и применили водометы против ряда других, говорится в заявлении флотилии. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T00:33:00+03:00
2025-10-02T00:42:00+03:00
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038919556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab229ba6f3f25b657ffd82e8916483b4.jpg
https://ria.ru/20251001/izrail-2045741771.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038919556_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3287cdaf5bfff680d7d33de512ce803c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль
В мире, Израиль
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости"

ВМС Израиля применили водометы против нескольких судов "Флотилии стойкости"

© AP Photo / Emilio MorenattiШведская экоактивистка Грета Тунберг на лодке, направляющейся из Барселоны в Газу
Шведская экоактивистка Грета Тунберг на лодке, направляющейся из Барселоны в Газу - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Шведская экоактивистка Грета Тунберг на лодке, направляющейся из Барселоны в Газу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 2 окт - РИА Новости. Военно-морские силы Израиля намеренно протаранили одно из судов "Флотилии стойкости" и применили водометы против ряда других, говорится в заявлении флотилии.
"Израильские оккупационные военно-морские силы применяют активную агрессию против "Флотилии стойкости". Судно Florida было намеренно протаранено в море. Yulara, Meteque и другие были атакованы водометами", - сообщается в заявлении.
Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии. В израильском МИД заявили, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости"
Вчера, 23:31
 
В миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала