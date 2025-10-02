ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости"

КАИР, 2 окт - РИА Новости. Военно-морские силы Израиля намеренно протаранили одно из судов "Флотилии стойкости" и применили водометы против ряда других, говорится в заявлении флотилии.

"Израильские оккупационные военно-морские силы применяют активную агрессию против "Флотилии стойкости". Судно Florida было намеренно протаранено в море. Yulara, Meteque и другие были атакованы водометами", - сообщается в заявлении.