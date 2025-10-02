https://ria.ru/20251002/izrail-2045748161.html
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости"
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 02.10.2025
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости"
КАИР, 2 окт - РИА Новости. Военно-морские силы Израиля намеренно протаранили одно из судов "Флотилии стойкости" и применили водометы против ряда других, говорится в заявлении флотилии.
израиль
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости"
ВМС Израиля применили водометы против нескольких судов "Флотилии стойкости"
КАИР, 2 окт - РИА Новости. Военно-морские силы Израиля намеренно протаранили одно из судов "Флотилии стойкости" и применили водометы против ряда других, говорится в заявлении флотилии.
"Израильские оккупационные военно-морские силы применяют активную агрессию против "Флотилии стойкости". Судно Florida было намеренно протаранено в море. Yulara, Meteque и другие были атакованы водометами", - сообщается в заявлении.
Израильские военные задержали активистов с судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости", в том числе репортера телеканала Al Jazeera, сообщил в среду катарский телеканал со ссылкой на источники во флотилии. В израильском МИД заявили, что ВМС Израиля
перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости" и направляют их в один из израильских портов.