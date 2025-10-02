Израиль перехватил нидерландское судно из "Флотилии стойкости"

ГААГА, 2 окт - РИА Новости. Израиль перехватил судно под флагом Нидерландов Mohammad Bhar из "Флотилии стойкости", на борту которого находились семеро активистов, сообщило нидерландское отделение движения "Глобальная флотилия Сумуда".
"Судно Mohammad Bhar под флагом Нидерландов было перехвачено, взято на абордаж и захвачено. Все семь членов экипажа взяты в заложники", - говорится в сообщении движения в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Активисты подчеркнули, что Израиль совершил "очередное преступление", поскольку геноцид в Газе продолжается, а Израиль препятствует доставке предметов первой необходимости жителям Газы.
Ранее пресс-служба МИД Израиля сообщила, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады, и направляют их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
