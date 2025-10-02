Рейтинг@Mail.ru
Израиль перехватил нидерландское судно из "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 02.10.2025 (обновлено: 13:56 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/izrail--2045840382.html
Израиль перехватил нидерландское судно из "Флотилии стойкости"
Израиль перехватил нидерландское судно из "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 02.10.2025
Израиль перехватил нидерландское судно из "Флотилии стойкости"
Израиль перехватил судно под флагом Нидерландов Mohammad Bhar из "Флотилии стойкости", на борту которого находились семеро активистов, сообщило нидерландское... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:55:00+03:00
2025-10-02T13:56:00+03:00
"флотилия стойкости"
грета тунберг
израиль
нидерланды
россия
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045787389_198:46:2931:1583_1920x0_80_0_0_0531cd18784ef138c0afd21177d76eeb.jpg
https://ria.ru/20251001/gaza-2045670365.html
https://ria.ru/20250928/tramp-2044958691.html
израиль
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045787389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8615e47a0ca66ac5fdbde73ad65580b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"флотилия стойкости", грета тунберг, израиль, нидерланды, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта
"Флотилия стойкости", Грета Тунберг, Израиль, Нидерланды, Россия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль перехватил нидерландское судно из "Флотилии стойкости"

Израиль перехватил нидерландское судно из "Флотилии стойкости" с активистами

© AP Photo / StrКорабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Str
Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 2 окт - РИА Новости. Израиль перехватил судно под флагом Нидерландов Mohammad Bhar из "Флотилии стойкости", на борту которого находились семеро активистов, сообщило нидерландское отделение движения "Глобальная флотилия Сумуда".
"Судно Mohammad Bhar под флагом Нидерландов было перехвачено, взято на абордаж и захвачено. Все семь членов экипажа взяты в заложники", - говорится в сообщении движения в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Израильская военная техника в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Армия Израиля захватила коридор, отсекающий Газу от юга сектора
1 октября, 16:51
Активисты подчеркнули, что Израиль совершил "очередное преступление", поскольку геноцид в Газе продолжается, а Израиль препятствует доставке предметов первой необходимости жителям Газы.
Ранее пресс-служба МИД Израиля сообщила, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады, и направляют их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Вэнс рассказал о желании Трампа в отношении сектора Газа
28 сентября, 17:52
 
"Флотилия стойкости"Грета ТунбергИзраильНидерландыРоссияВ миреОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала