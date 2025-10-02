Рейтинг@Mail.ru
Израиль перехватил 21 судно "Флотилии стойкости", шедшее к сектору Газа
10:12 02.10.2025 (обновлено: 10:40 02.10.2025)
Израиль перехватил 21 судно "Флотилии стойкости", шедшее к сектору Газа
Израиль перехватил 21 судно "Флотилии стойкости", шедшее к сектору Газа
Израиль перехватил 21 судно "Флотилии стойкости", сообщили организаторы миссии. РИА Новости, 02.10.2025
израиль, ближний восток, европа, в мире, обострение палестино-израильского конфликта, средиземное море, грета тунберг, оон
Израиль, Ближний Восток, Европа, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, Средиземное море, Грета Тунберг, ООН
Израиль перехватил 21 судно "Флотилии стойкости", шедшее к сектору Газа

Израиль перехватил 21 судно "Флотилии стойкости", готовится перехватить еще

© Getty Images / Anadolu/Handout/Global Sumud FlotillaИзраильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Handout/Global Sumud Flotilla
Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Израиль перехватил 21 судно "Флотилии стойкости", сообщили организаторы миссии.
"Израильские силы приближаются к еще нескольким судам для скорого перехвата", — говорится в публикации в соцсети Х.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг на лодке, направляющейся из Барселоны в Газу - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости"
00:33
Незадолго до этого флотилия заявила, что одному из кораблей удалось достичь прибрежных вод сектора Газа.
Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита рассказала РИА Новости, что три флотилии пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду анклава. Всего к его берегам выплыли более сорока судов.
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц в Газе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В ВОЗ рассказали о последствиях бездействия в отношении голода в Газе
22 августа, 16:22
Вскоре ЦАХАЛ начала задерживать активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде. МИД Израиля заявил, что их направят в один из портов. Там добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
По данным МИД Италии, Израиль задержал 22 гражданина страны на пути к сектору Газа.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Израиль предупредил жителей Газы о последней возможности покинуть город
Вчера, 15:57

Голод в анклаве

В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. В конце августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в анклаве.

До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.

По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года погибли более 64 тысяч человек, в основном это мирные жители.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
25 сентября, 08:00
 
