Израиль перехватил 21 судно "Флотилии стойкости", шедшее к сектору Газа

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Израиль перехватил 21 судно "Флотилии стойкости", сообщили организаторы миссии.
"Израильские силы приближаются к еще нескольким судам для скорого перехвата", — говорится в публикации в соцсети Х.
Незадолго до этого флотилия заявила, что одному из кораблей удалось достичь прибрежных вод сектора Газа.
Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита рассказала РИА Новости, что три флотилии пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду анклава. Всего к его берегам выплыли более сорока судов.
Вскоре ЦАХАЛ начала задерживать активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде. МИД Израиля заявил, что их направят в один из портов. Там добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
По данным МИД Италии, Израиль задержал 22 гражданина страны на пути к сектору Газа.
Голод в анклаве
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. В конце августа Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в анклаве.
До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.
По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года погибли более 64 тысяч человек, в основном это мирные жители.
