Путин назвал изображение России врагом рискованной игрой

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Изображение европейцами России врагом - рискованная игра, которая толкает на путь вооруженных конфликтов, лучше этого не делать, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".