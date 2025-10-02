Автоэксперт рассказал о “живучих” авто с пробегом 250 тысяч километров

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. “Вечных” автомобилей не бывает, а легенды об экземплярах, способных без капремонта проходить 250 тысяч километров и больше, не всегда объективны, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
С учетом резкого удорожания на авторынке в СМИ появляются рейтинги машин, отлично себя чувствующих и после 250 тысяч километров пробега. Однако эта цифра неспроста считается знаковой для любой машины.
"В автомобиле три самых дорогих элемента — кузов, мотор и трансмиссия. Всё остальное — расходные материалы. Да, есть моторы, которые могут работать сотни тысяч километров, — например, у Toyota и Mercedes, — но они создавались в эпоху, когда требования к экологичности были существенно ниже, и их инженерная составляющая не испытывала таких ограничений", - поясняет специалист.
Такие экземпляры можно рассматривать лишь как дешевые одноразовые транспортные средства, вкладываться в ремонт которых бессмысленно. Даже бережное отношение и ремонт не обещают “вечной” жизни автомобиля, заключил Васильев.
