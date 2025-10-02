В Испании тысячи студентов вышли на протесты

Акция протеста против геноцида в Палестине в Испании

МАДРИД, 2 окт - РИА Новости. Тысячи студентов по всей Испании приняли участие в масштабной акции протеста, выступив против геноцида в Палестине и потребовав разрыва всех отношений с Израилем, передает корреспондент РИА Новости.

В центре Мадрида колонна студентов с палестинскими флагами и плакатами прошла по маршруту от площади Карлоса V, в районе железнодорожного вокзала Аточа, до центральной Пуэрта-дель-Соль. Участники акции скандировали: "Это не война, это геноцид", "(премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху - убийца", "Свободная Палестина". К студентам присоединились представители профсоюзов учителей и различные активисты.

В толпе также звучала резкая критика в адрес региональных властей автономного сообщества Мадрид, в частности, против главы сообщества Исабель Диас Аюсо и мэра столицы Хосе Луиса Мартинеса-Альмейды.

Сеуте. Организатором акции выступил крупнейший в стране Союз студентов (Sindicato de Estudiantes), который призвал "опустошить классы и наполнить улицы достоинством". Помимо Мадрида, шествия и митинги прошли практически во всех регионах Испании . В Каталонии студенты вышли на улицы Барселоны Таррагоны , в Андалусии акции состоялись в Севилье Малаге , Кадисе, Гранаде, Кордобе, Уэльве и Мотриле. В северных регионах протесты прошли в Сантандере Сарагосе , в Виго , Ла-Корунье и Ферроле. Кроме того, массовые собрания состоялись в Валенсии , Кастельоне, Аликанте Эльче , Гандии, Саламанке, Бургосе , Сеговии, Тенерифе

В Барселоне, по данным организаторов, на улицы вышли около 6,5 тысячи студентов. Они не только выразили солидарность с палестинцами, но и осудили перехват израильскими военными международной гуманитарной "Флотилии стойкости", направлявшейся в сектор Газа.

Наварре студенты провели пикеты у зданий университетов и установили на земле символические фигуры в память о погибших в Газе детях. На канарских островах, по данным регионального минобразования, забастовку поддержали более 58 тысяч учащихся - свыше 70% от общего числа, передает новостное агентство EFE.