В Испании тысячи студентов вышли на протесты - РИА Новости, 02.10.2025
17:47 02.10.2025
В Испании тысячи студентов вышли на протесты
В Испании тысячи студентов вышли на протесты - РИА Новости, 02.10.2025
В Испании тысячи студентов вышли на протесты
Тысячи студентов по всей Испании приняли участие в масштабной акции протеста, выступив против геноцида в Палестине и потребовав разрыва всех отношений с... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:47:00+03:00
2025-10-02T17:47:00+03:00
в мире
мадрид
израиль
испания
мадрид
израиль
испания
в мире, мадрид, израиль, испания
В мире, Мадрид, Израиль, Испания
В Испании тысячи студентов вышли на протесты

Тысячи студентов по всей Испании вышли на протесты против геноцида в Палестине

© Getty Images / Anadolu/Burak AkbulutАкция протеста против геноцида в Палестине в Испании
Акция протеста против геноцида в Палестине в Испании - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Burak Akbulut
Акция протеста против геноцида в Палестине в Испании
МАДРИД, 2 окт - РИА Новости. Тысячи студентов по всей Испании приняли участие в масштабной акции протеста, выступив против геноцида в Палестине и потребовав разрыва всех отношений с Израилем, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Мадрида колонна студентов с палестинскими флагами и плакатами прошла по маршруту от площади Карлоса V, в районе железнодорожного вокзала Аточа, до центральной Пуэрта-дель-Соль. Участники акции скандировали: "Это не война, это геноцид", "(премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху - убийца", "Свободная Палестина". К студентам присоединились представители профсоюзов учителей и различные активисты.
Протест против нападения Израиля на Флотилии стойкости в Риме - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости"
Вчера, 10:39
В толпе также звучала резкая критика в адрес региональных властей автономного сообщества Мадрид, в частности, против главы сообщества Исабель Диас Аюсо и мэра столицы Хосе Луиса Мартинеса-Альмейды.
Организатором акции выступил крупнейший в стране Союз студентов (Sindicato de Estudiantes), который призвал "опустошить классы и наполнить улицы достоинством". Помимо Мадрида, шествия и митинги прошли практически во всех регионах Испании. В Каталонии студенты вышли на улицы Барселоны и Таррагоны, в Андалусии акции состоялись в Севилье, Малаге, Кадисе, Гранаде, Кордобе, Уэльве и Мотриле. В северных регионах протесты прошли в Сантандере, Сарагосе, в Виго, Ла-Корунье и Ферроле. Кроме того, массовые собрания состоялись в Валенсии, Кастельоне, Аликанте, Эльче, Гандии, Саламанке, Бургосе, Сеговии, Тенерифе, Сеуте.
В Барселоне, по данным организаторов, на улицы вышли около 6,5 тысячи студентов. Они не только выразили солидарность с палестинцами, но и осудили перехват израильскими военными международной гуманитарной "Флотилии стойкости", направлявшейся в сектор Газа.
В Наварре студенты провели пикеты у зданий университетов и установили на земле символические фигуры в память о погибших в Газе детях. На канарских островах, по данным регионального минобразования, забастовку поддержали более 58 тысяч учащихся - свыше 70% от общего числа, передает новостное агентство EFE.
В четверг МИД Испании вызвал поверенную в делах посольства Израиля в Мадриде после перехвата израильскими военными "Флотилии стойкости", на борту которых находились испанские граждане.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреМадридИзраильИспания
 
 
