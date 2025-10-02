В Нижнем Новгороде иностранца задержали за содействие терроризму

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Иностранный гражданин задержан в Нижнем Новгород за содействие международной террористической организации, которой он переводил деньги, сообщает региональное управление ФСБ.

Установлена причастность иностранного гражданина к сбору денежных средств и дальнейшему их перечислению участникам международной террористической организации. Задокументированы факты переписки злоумышленника с находящимся в международном розыске лицом, добавили в ведомстве.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Карелия в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

"УФСБ России по Республике Карелия также получены сведения об использовании третьими лицами, находящимися за пределами РФ, реквизитов банковской карты подозреваемого в целях сбора средств на преступные нужды террористической организации. Используя современные средства электронных платежей, фигурант организовал вывод денежных средств на нужды боевиков международной террористической организации", - отмечается в сообщении.