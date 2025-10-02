Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде иностранца задержали за содействие терроризму
17:12 02.10.2025
В Нижнем Новгороде иностранца задержали за содействие терроризму
В Нижнем Новгороде иностранца задержали за содействие терроризму - РИА Новости, 02.10.2025
В Нижнем Новгороде иностранца задержали за содействие терроризму
Иностранный гражданин задержан в Нижнем Новгород за содействие международной террористической организации, которой он переводил деньги, сообщает региональное... РИА Новости, 02.10.2025
происшествия
россия
нижний новгород
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
нижний новгород
Новости
происшествия, россия, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Нижнем Новгороде иностранца задержали за содействие терроризму

В Нижнем Новгороде иностранца задержали за помощь террористической организации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Иностранный гражданин задержан в Нижнем Новгород за содействие международной террористической организации, которой он переводил деньги, сообщает региональное управление ФСБ.
Установлена причастность иностранного гражданина к сбору денежных средств и дальнейшему их перечислению участникам международной террористической организации. Задокументированы факты переписки злоумышленника с находящимся в международном розыске лицом, добавили в ведомстве.
"Противоправная деятельность иностранца пресечена сотрудниками управлений ФСБ России по Нижегородской области и Карелии, злоумышленник задержан в Нижнем Новгороде", - говорится в сообщении.
Следственным подразделением УФСБ России по Республике Карелия в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).
"УФСБ России по Республике Карелия также получены сведения об использовании третьими лицами, находящимися за пределами РФ, реквизитов банковской карты подозреваемого в целях сбора средств на преступные нужды террористической организации. Используя современные средства электронных платежей, фигурант организовал вывод денежных средств на нужды боевиков международной террористической организации", - отмечается в сообщении.
По решению Петрозаводского городского суда Республики Карелия иностранец заключен под стражу.
ПроисшествияРоссияНижний НовгородФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
