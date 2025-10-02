Рейтинг@Mail.ru
Индия понесет ущерб, если откажется от российской нефти, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 02.10.2025 (обновлено: 20:24 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/indiya-2046002963.html
Индия понесет ущерб, если откажется от российской нефти, заявил Путин
Индия понесет ущерб, если откажется от российской нефти, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Индия понесет ущерб, если откажется от российской нефти, заявил Путин
Индия понесет ущерб, если откажется от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:20:00+03:00
2025-10-02T20:24:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_e506eec965d0d0b57c191e7e99536e25.jpg
https://ria.ru/20250925/indija-2044366706.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dde0f32a296dd15c61cfbef7ea76ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Индия понесет ущерб, если откажется от российской нефти, заявил Путин

Путин: Индия понесет ущерб, если откажется от российских энергоносителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Индия понесет ущерб, если откажется от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Скажем, для той же Индии. Откажется Индия от наших энергоносителей, тогда понесет определенный ущерб - и по-разному его считают, некоторые говорят, что это будет до 9-10 миллиардов долларов, если откажется. А если не окажется - то будут введены санкции в виде высоких пошлин - и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?" - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Bloomberg узнало, что Индия попросила у США за отказ от российской нефти
25 сентября, 17:35
 
В миреИндияРоссияВладимир ПутинВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала