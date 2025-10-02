Индия понесет ущерб, если откажется от российской нефти, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Индия понесет ущерб, если откажется от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Скажем, для той же Индии. Откажется Индия от наших энергоносителей, тогда понесет определенный ущерб - и по-разному его считают, некоторые говорят, что это будет до 9-10 миллиардов долларов, если откажется. А если не окажется - то будут введены санкции в виде высоких пошлин - и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?" - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
