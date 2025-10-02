https://ria.ru/20251002/herson-2045895610.html
В нескольких районах Херсона пропало электроснабжение
Электроснабжение пропало в некоторых районах в подконтрольном ВСУ городе Херсон после взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.10.2025
