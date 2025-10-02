Рейтинг@Mail.ru
Мэр Уфы доставил в зону СВО гумпомощь от горожан
14:53 02.10.2025
Мэр Уфы доставил в зону СВО гумпомощь от горожан
Мэр Уфы доставил в зону СВО гумпомощь от горожан
уфа, мелитополь, донецкая народная республика
Надежные люди, Уфа, Мелитополь, Донецкая Народная Республика
© Фото : Ратмир Мавлиев/Telegram
© Фото : Ратмир Мавлиев/Telegram
Мэр Уфы Мавлиев доставил в зону СВО гумпомощь от горожан
УФА, 2 окт – РИА Новости. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев доставил в зону спецоперации гуманитарную помощь, собранную уфимцами: автомобили, мотоциклы, квадрокоптеры и маскировочные сети.
"Сейчас находимся в зоне проведения СВО. Привезли очередную гуманитарную помощь нашим ребятам. В Мелитополе передали 8 мотоциклов, дроны и другое необходимое оборудование для выполнения боевых задач. Заехали к нашим ребятам на территории ДНР. Доставили и передали бойцам самое важное: автомобили, мотоциклы, квадрокоптеры, маскировочные сети", - написал Мавлиев в своем Telegram-канале.
Он также осмотрел базы размещения и ремонтные мастерские, где приспосабливают переданную городом технику под боевые задачи и нужды фронта. "Здесь же конструируют беспилотники из деталей, напечатанных на 3D принтере. Гордимся нашими парнями и будем дальше поддерживать", - добавил уфимский мэр.
В пресс-службе городской администрации РИА Новости уточнили, что гуманитарная помощь была собрана мэрией, городскими депутатами, бизнес-сообществом, волонтёрами и обычными неравнодушными горожанами.
"С начала СВО из Уфы к местам боевого слаживания и несения службы для военнослужащих направляются гуманитарные конвои. В состав гуманитарных конвоев входят как предметы первой необходимости, так и техника, и оборудование. Точное содержание гумконвоя зависит от конкретной миссии и нужд получателей помощи, как в случае отправки материалов и техники для участников СВО и жителей пострадавших регионов", - рассказали в пресс-службе.
В мэрии отметили, что Мавлиев находится на связи с военнослужащими и участниками СВО, регулярно встречается с ними, неоднократно сам сопровождал гумконвои в зону боевых действий.
Орловская область отправила бойцам СВО стройматериалы и яблоки
1 октября, 19:40
Орловская область отправила бойцам СВО стройматериалы и яблоки
1 октября, 19:40
 
