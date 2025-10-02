Рейтинг@Mail.ru
Умерла известный приматолог Джейн Гудолл
00:05 02.10.2025 (обновлено: 09:09 02.10.2025)
Умерла известный приматолог Джейн Гудолл
Умерла известный приматолог Джейн Гудолл - РИА Новости, 02.10.2025
Умерла известный приматолог Джейн Гудолл
Известный британский приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл скончалась в США, сообщает институт Гудолл. РИА Новости, 02.10.2025
Умерла известный приматолог Джейн Гудолл

Умерла приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Известный британский приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл скончалась в США, сообщает институт Гудолл.
"Джейн Гудолл... умерла естественной смертью. Она находилась в Калифорнии в рамках своего тура по Соединенным Штатам", - говорится в публикации на сайте учреждения.
Гудолл скончалась в среду на 92-м году жизни.
Помимо научной работы, Гудолл занималась активистской деятельностью, защищая окружающую среду, и была посланником мира ООН. Как отмечается на сайте ООН, ученая является основоположницей оригинального метода изучения жизни шимпанзе.
 
