Умерла известный приматолог Джейн Гудолл
Известный британский приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл скончалась в США, сообщает институт Гудолл. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T00:05:00+03:00
2025-10-02T00:05:00+03:00
2025-10-02T09:09:00+03:00
в мире
сша
калифорния
оон
В мире, США, Калифорния, ООН
