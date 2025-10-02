Губернатор Калифорнии объявил себя лидером свободного мира

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне шатдауна заявил в Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне шатдауна заявил в соцсети X , что они "лидер свободного мира"

"Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я, Гэвин Ньюсом, лидер свободного мира", – говорится в публикации.

Глава штата представил "простую" программу, которая включает в себя всеобщее здравоохранение, бесплатные школьные обеды и детские сады, высокооплачиваемые рабочие места и отмену "злых" тарифов.

Вместе с этим он пообещал обеспечить бесплатные яйцами, гель для волос, легализовать каннабис и отменить сборы, которые повышают цены на билеты на платформе Ticketmaster.

Новый финансовый год начался в Соединенных Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, из-за чего федеральным властям пришлось приостановить работу.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата. В голосовании в среду республиканцам вновь не хватило пяти голосов. Как следует из трансляции, 45 сенаторов проголосовали против законопроекта.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.