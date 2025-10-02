Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Калифорнии объявил себя лидером свободного мира
02:32 02.10.2025 (обновлено: 08:03 02.10.2025)
Губернатор Калифорнии объявил себя лидером свободного мира
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне шатдауна заявил в соцсети X, что они "лидер свободного мира" РИА Новости, 02.10.2025
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне шатдауна заявил в соцсети X, что они "лидер свободного мира"
"Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я, Гэвин Ньюсом, лидер свободного мира", – говорится в публикации.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов в день
00:39
Глава штата представил "простую" программу, которая включает в себя всеобщее здравоохранение, бесплатные школьные обеды и детские сады, высокооплачиваемые рабочие места и отмену "злых" тарифов.
Вместе с этим он пообещал обеспечить бесплатные яйцами, гель для волос, легализовать каннабис и отменить сборы, которые повышают цены на билеты на платформе Ticketmaster.
Новый финансовый год начался в Соединенных Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, из-за чего федеральным властям пришлось приостановить работу.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата. В голосовании в среду республиканцам вновь не хватило пяти голосов. Как следует из трансляции, 45 сенаторов проголосовали против законопроекта.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В конгрессе отметили, что Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Администрация Трампа пытается снизить ущерб от шатдауна
Вчера, 17:51
 
