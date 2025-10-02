https://ria.ru/20251002/gruppirovka-2045989461.html
Группировка войск "Днепр" действует уверенно, заявил Путин
Группировка войск "Днепр" действует уверенно, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Группировка войск "Днепр" действует уверенно, заявил Путин
Группировка "Днепр" ВС РФ чувствует себя надежно и действует уверенно, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:48:00+03:00
2025-10-02T19:48:00+03:00
2025-10-02T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
великий новгород
владимир путин
валдай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045963117_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_c35636ba0c41e28eb2b14180a447f73d.jpg
https://ria.ru/20250817/pushilin-2035943133.html
россия
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045963117_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_087b5f10a2e21fe0cdbc76527de0a55c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, великий новгород, владимир путин, валдай
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Великий Новгород, Владимир Путин, Валдай
Группировка войск "Днепр" действует уверенно, заявил Путин
Путин: группировка войск "Днепр" чувствует себя надежно и действует уверенно