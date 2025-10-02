Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о числе заявлений о получении гражданства от европейцев - РИА Новости, 02.10.2025
20:29 02.10.2025
Путин рассказал о числе заявлений о получении гражданства от европейцев
Путин рассказал о числе заявлений о получении гражданства от европейцев - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о числе заявлений о получении гражданства от европейцев
Порядка двух тысяч заявлений о получении гражданства РФ подали граждане западных стран, в основном это люди из Европы, заявил президент России Владимир Путин на РИА Новости, 02.10.2025
в мире
россия
европа
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
европа
в мире, россия, европа, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Европа, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин рассказал о числе заявлений о получении гражданства от европейцев

Путин: около 2 тыс заявлений о получении паспорта РФ подали граждане Европы

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Порядка двух тысяч заявлений о получении гражданства РФ подали граждане западных стран, в основном это люди из Европы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Что касается административно-правовых процедур, то мы приняли соответствующие решения, которые облегчают людям, стремящимся жить и связать свою судьбу, хотя бы на какие-то годы, на длительный период с Россией, облегчающие им это сделать. И снижение этих барьеров административных там предусмотрено. Не могу сказать, что поток какой-то огромный возник, но всё-таки это тысячи людей... По-моему, там уже принято около 2 000 заявлений, 1 800 что ли, и где-то около 1 500 рассмотрено положительно. И этот поток идет. И, действительно, даже скорее не по политическим, а по ценностным соображениям люди приезжают, особенно из европейских стран", - сказал он.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Получение гражданства РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Как получить гражданство в 2025 году: этапы, документы, причины отказа
5 сентября 2024, 14:40
 
В миреРоссияЕвропаВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Версия 2023.1 Beta
