Путин рассказал о числе заявлений о получении гражданства от европейцев

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Порядка двух тысяч заявлений о получении гражданства РФ подали граждане западных стран, в основном это люди из Европы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Что касается административно-правовых процедур, то мы приняли соответствующие решения, которые облегчают людям, стремящимся жить и связать свою судьбу, хотя бы на какие-то годы, на длительный период с Россией, облегчающие им это сделать. И снижение этих барьеров административных там предусмотрено. Не могу сказать, что поток какой-то огромный возник, но всё-таки это тысячи людей... По-моему, там уже принято около 2 000 заявлений, 1 800 что ли, и где-то около 1 500 рассмотрено положительно. И этот поток идет. И, действительно, даже скорее не по политическим, а по ценностным соображениям люди приезжают, особенно из европейских стран", - сказал он.
5 сентября 2024, 14:40