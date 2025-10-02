В Госдуме назвали вывешивание списков должников за ЖКУ противозаконным

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Вывешивание списков должников за неоплату услуг ЖКХ с указанием их полных персональных данных в подъезде без получения согласия является противозаконным, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"На сегодняшний день вывешивание списков должников за ЖКУ с указанием их персональных данных в подъезде без получения на то согласия является противозаконным. Это относится и к публикации подобных списков в сети "Интернет". Управляющим компаниям, которые таким занимаются, грозит ответственность по статье 13.11 КоАП РФ (сохранность персональных данных). Штраф для юридических лиц по данному правонарушению составляет от 300 до 700 тысяч рублей", — сказал он.
Парламентарий отметил, что в случае повторного нарушения штраф может увеличиться до 1—1,5 миллиона рублей. Он уточнил, что к персональным данным относятся полные адрес, ФИО или фамилия и инициалы.
"Часто, чтобы обойти данную норму закона, управляющие компании вывешивают списки в формате "номер квартиры плюс сумма задолженности", то есть без полного указания ФИО. Бытует мнение, что номер квартиры и сумма долга без иных сведений не считаются информацией, которая позволяет однозначно идентифицировать собственника. То есть это не персональные данные. Однако судебная практика показывает, что информация в формате "номер квартиры + сумма задолженности" может подпадать под статью 13.11 КоАП РФ, а может и не подпадать. Это будет зависеть от решения суда", — заключил он.
