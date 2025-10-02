Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как уйти с работы раньше для ухода за ребенком - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/gosduma-2045755564.html
В Госдуме рассказали, как уйти с работы раньше для ухода за ребенком
В Госдуме рассказали, как уйти с работы раньше для ухода за ребенком - РИА Новости, 02.10.2025
В Госдуме рассказали, как уйти с работы раньше для ухода за ребенком
Российское законодательство предусматривает возможность установить по желанию одного из родителей ребёнка до 14 лет неполный рабочий день или неделю, сотрудник... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T02:47:00+03:00
2025-10-02T02:47:00+03:00
общество
екатерина стенякина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155723/07/1557230723_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74c55a80019490de5d9f758a4b634ce9.jpg
https://realty.ria.ru/20251001/zemlya-2045566187.html
https://ria.ru/20250602/gosduma-2020366307.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155723/07/1557230723_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_ecb5a10ed892e80647675df637d5fbb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, екатерина стенякина, госдума рф
Общество, Екатерина Стенякина, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как уйти с работы раньше для ухода за ребенком

Депутат Стенякина рассказала, как уйти с работы раньше для ухода за ребенком

© Depositphotos.com / GaretsworkshopЖенщина с ребенком за рабочим столом
Женщина с ребенком за рабочим столом - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Depositphotos.com / Garetsworkshop
Женщина с ребенком за рабочим столом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российское законодательство предусматривает возможность установить по желанию одного из родителей ребёнка до 14 лет неполный рабочий день или неделю, сотрудник должен подать работодателю заявление о переводе на неполный рабочий день, указав, в какие дни и в какое время ему нужно заканчивать работу, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина.
"Работающие родители в нашей стране имеют целый ряд трудовых гарантий. В том числе законом предусмотрена возможность установить по желанию одного из родителей ребёнка до 14 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет неполный рабочий день или неделю. Отказать в такой просьбе работодатель не имеет права: статья 93 ТК РФ", - сказала Стенякина.
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
У многодетных семей в России запретят изымать землю
Вчера, 09:57
Она отметила, что для того, чтобы уходить домой к ребёнку пораньше, сотрудник должен подать работодателю заявление о переводе на неполный рабочий день. В заявлении, по словам политика, нужно указать, в какие дни и в какое время родителю нужно заканчивать работу. Стенякина уточнила, что также к заявлению прикладывается справка с места работы второго родителя о том, что он таким правом не пользуется.
"Зарплата в этом случае снижается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объёма работ. А вот на продолжительность ежегодного отпуска неполный рабочий день не влияет", - подытожила депутат.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей
2 июня, 04:07
 
ОбществоЕкатерина СтенякинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала