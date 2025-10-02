https://ria.ru/20251002/gosduma-2045755564.html
В Госдуме рассказали, как уйти с работы раньше для ухода за ребенком
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российское законодательство предусматривает возможность установить по желанию одного из родителей ребёнка до 14 лет неполный рабочий день или неделю, сотрудник должен подать работодателю заявление о переводе на неполный рабочий день, указав, в какие дни и в какое время ему нужно заканчивать работу, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина.
"Работающие родители в нашей стране имеют целый ряд трудовых гарантий. В том числе законом предусмотрена возможность установить по желанию одного из родителей ребёнка до 14 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет неполный рабочий день или неделю. Отказать в такой просьбе работодатель не имеет права: статья 93 ТК РФ", - сказала Стенякина
Она отметила, что для того, чтобы уходить домой к ребёнку пораньше, сотрудник должен подать работодателю заявление о переводе на неполный рабочий день. В заявлении, по словам политика, нужно указать, в какие дни и в какое время родителю нужно заканчивать работу. Стенякина уточнила, что также к заявлению прикладывается справка с места работы второго родителя о том, что он таким правом не пользуется.
"Зарплата в этом случае снижается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объёма работ. А вот на продолжительность ежегодного отпуска неполный рабочий день не влияет", - подытожила депутат.