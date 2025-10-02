Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО - РИА Новости, 02.10.2025
00:45 02.10.2025
В Госдуму внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО
В Госдуму внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается наделить статусом ветерана боевых действий служащих в системе ПВО, РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T00:45:00+03:00
2025-10-02T00:45:00+03:00
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, госдума рф, ветераны
Общество, Госдума РФ, Ветераны
В Госдуму внесут проект о статусе ветерана боевых действий служащих системы ПВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается наделить статусом ветерана боевых действий служащих в системе ПВО, которые участвуют в отражении воздушного нападения противника, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, первый замруководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев и первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.
Бойцы отдельной добровольческой штурмовой бригады Ветераны Добровольческого корпуса, участвовавшей в операции Поток, в Судже - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Госдума приняла закон о статусе ветерана для бойцов в Курской области
3 апреля, 14:31
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О ветеранах" подготовлен для отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие и обеспечивающих совокупность мероприятий, сил, средств и действий, направленных на отражение воздушного нападения противника и защиту населения, объектов и войск от ударов с воздуха", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах уточняется, что в настоящее время Федеральным законом "О ветеранах" предусмотрено присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт (имевшим иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО.
Однако, отмечается, что данные нормы не распространяются на лиц, обеспечивающих совокупность мероприятий, сил, средств и действий, направленных на отражение воздушного нападения противника и защиту населения, объектов и войск от ударов с воздуха, включая в себя различные виды вооружений, техники и специальных мер, таких как авиация, зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции и другие средства, предназначенные для обнаружения, перехвата и уничтожения воздушных целей.
"Сегодня в законе учтены добровольцы и контрактники, участвующие в СВО, но выпали из правового поля люди, которые несли службу в системе ПВО и обеспечивали защиту неба. Их вклад в общую победу не меньше. Наш законопроект восстанавливает справедливость — они должны получить статус ветеранов боевых действий и пользоваться всеми положенными льготами", - сказал Гусев РИА Новости.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Госдума приняла в I чтении проект о статусе ветерана для добровольцев
23 сентября, 14:39
 
