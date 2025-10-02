В Госдуму внесут проект о статусе ветерана боевых действий в системе ПВО

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается наделить статусом ветерана боевых действий служащих в системе ПВО, которые участвуют в отражении воздушного нападения противника, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, первый замруководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев и первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О ветеранах" подготовлен для отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие и обеспечивающих совокупность мероприятий, сил, средств и действий, направленных на отражение воздушного нападения противника и защиту населения, объектов и войск от ударов с воздуха", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документах уточняется, что в настоящее время Федеральным законом "О ветеранах" предусмотрено присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт (имевшим иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО.

Однако, отмечается, что данные нормы не распространяются на лиц, обеспечивающих совокупность мероприятий, сил, средств и действий, направленных на отражение воздушного нападения противника и защиту населения, объектов и войск от ударов с воздуха, включая в себя различные виды вооружений, техники и специальных мер, таких как авиация, зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции и другие средства, предназначенные для обнаружения, перехвата и уничтожения воздушных целей.