Рейтинг@Mail.ru
В Госдепе ответили на вопрос о втягивании НАТО в войну с Россией - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 02.10.2025 (обновлено: 09:53 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/gosdep-2045783790.html
В Госдепе ответили на вопрос о втягивании НАТО в войну с Россией
В Госдепе ответили на вопрос о втягивании НАТО в войну с Россией - РИА Новости, 02.10.2025
В Госдепе ответили на вопрос о втягивании НАТО в войну с Россией
В госдепартаменте США заявили, что вовлечение НАТО в войну с Россией - это то, чего им хочется меньше всего. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T09:50:00+03:00
2025-10-02T09:53:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
нато
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105092/83/1050928399_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_e6596154e2c893e9fb86f6797c460624.jpg
https://ria.ru/20250927/nato-2044836060.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105092/83/1050928399_192:0:1809:1213_1920x0_80_0_0_7ff20483c2f9381266e7b30a23083323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, нато, государственный департамент сша
В мире, Россия, США, Европа, НАТО, Государственный департамент США
В Госдепе ответили на вопрос о втягивании НАТО в войну с Россией

В Госдепе назвали втягивание НАТО в войну с Россией последним желанием США

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В госдепартаменте США заявили, что вовлечение НАТО в войну с Россией - это то, чего им хочется меньше всего.
"Последнее, чего нам хочется - это втягивание НАТО в войну с Россией", - приводит телеканал Fox News слова неназванного чиновника из госдепа.
Он добавил, что "только Богу известно", как может закончиться подобный конфликт.
Чиновник сообщил, что война необязательно может начаться с "большого взрыва", конфликту предшествует эскалация, которая превращается в "спираль токсичности".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
"Под ударом". СМИ раскрыли ход НАТО против России
27 сентября, 22:28
 
В миреРоссияСШАЕвропаНАТОГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала