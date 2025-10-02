https://ria.ru/20251002/gosdep-2045783790.html
В Госдепе ответили на вопрос о втягивании НАТО в войну с Россией
В Госдепе ответили на вопрос о втягивании НАТО в войну с Россией - РИА Новости, 02.10.2025
В Госдепе ответили на вопрос о втягивании НАТО в войну с Россией
В госдепартаменте США заявили, что вовлечение НАТО в войну с Россией - это то, чего им хочется меньше всего.
россия
сша
европа
В Госдепе назвали втягивание НАТО в войну с Россией последним желанием США
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В госдепартаменте США заявили, что вовлечение НАТО в войну с Россией - это то, чего им хочется меньше всего.
"Последнее, чего нам хочется - это втягивание НАТО
в войну с Россией", - приводит телеканал Fox News слова неназванного чиновника из госдепа.
Он добавил, что "только Богу известно", как может закончиться подобный конфликт.
Чиновник сообщил, что война необязательно может начаться с "большого взрыва", конфликту предшествует эскалация, которая превращается в "спираль токсичности".
Россия
в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе
. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.