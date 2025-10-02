Рейтинг@Mail.ru
Суд не стал рассматривать дело писательницы Горалик о пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 02.10.2025 (обновлено: 07:32 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/goralik-2045769687.html
Суд не стал рассматривать дело писательницы Горалик о пропаганде ЛГБТ*
Суд не стал рассматривать дело писательницы Горалик о пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 02.10.2025
Суд не стал рассматривать дело писательницы Горалик о пропаганде ЛГБТ*
Пресненский суд Москвы не стал рассматривать протокол на журналистку и писательницу Линор Горалик (Юлия Горалик)** за пропаганду ЛГБТ*-отношений (движение ЛГБТ* РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T07:31:00+03:00
2025-10-02T07:32:00+03:00
общество
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20241011/goralik-1977515412.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина
Общество, Россия, Украина
Суд не стал рассматривать дело писательницы Горалик о пропаганде ЛГБТ*

Суд не стал рассматривать протокол на журналистку Линор Горалик

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не стал рассматривать протокол на журналистку и писательницу Линор Горалик (Юлия Горалик)** за пропаганду ЛГБТ*-отношений (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд вернул протокол составителю", - сказано в материалах.
Как правило, решения о возврате связаны с нарушениями, допущенными при составлении протокола. Как отмечается в данных суда, пока обратно дело не поступало.
Протокол в отношении Горалик был составлен по части 8 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда ЛГБТ*-отношений среди несовершеннолетних, совершенная иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением СМИ или сети).
Горалик** признали иноагентом в августе 2023 года. Как было указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, писательница выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла мнения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, в том числе о действиях Вооруженных сил РФ, осуществляла пропаганду ЛГБТ*.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Писательница Линор Горалик* - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Стало известно, за что Линор Горалик* признали иноагентом
11 октября 2024, 08:45
 
ОбществоРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала