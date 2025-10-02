https://ria.ru/20251002/god-2046020160.html
Следующий год станет Годом образования в России и КНР, заявил Путин
Следующий год станет Годом образования в России и КНР, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Следующий год станет Годом образования в России и КНР, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что следующий год станет Годом образования в России и Китае. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:04:00+03:00
2025-10-02T21:04:00+03:00
2025-10-02T21:04:00+03:00
россия
китай
великий новгород
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045963117_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_c35636ba0c41e28eb2b14180a447f73d.jpg
https://ria.ru/20251002/otnosheniya-2046019918.html
россия
китай
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045963117_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_087b5f10a2e21fe0cdbc76527de0a55c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, великий новгород, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, в мире
Россия, Китай, Великий Новгород, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, В мире
Следующий год станет Годом образования в России и КНР, заявил Путин
Путин: следующий год станет Годом образования в России и Китае