Рейтинг@Mail.ru
Главврач онкодиспансера, где женщине удалили здоровую почку, уволилась - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 02.10.2025 (обновлено: 11:25 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/glavvrach--2045803729.html
Главврач онкодиспансера, где женщине удалили здоровую почку, уволилась
Главврач онкодиспансера, где женщине удалили здоровую почку, уволилась - РИА Новости, 02.10.2025
Главврач онкодиспансера, где женщине удалили здоровую почку, уволилась
Главный врач онкодиспансера в Бурятии, где пациентке по ошибке удалили здоровую почку, уволилась, сообщила заместитель председателя правительства региона -... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:24:00+03:00
2025-10-02T11:25:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb0a84d6d1ee4ac87b32d6ba58315c.jpg
https://ria.ru/20221108/muzhchina-1829991943.html
https://ria.ru/20200123/1563768017.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8eba5582b11b3327563039faa00090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Республика Бурятия, Происшествия
Главврач онкодиспансера, где женщине удалили здоровую почку, уволилась

Главврач онкодиспансера в Бурятии, где женщине удалили здоровую почку, уволилась

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Главный врач онкодиспансера в Бурятии, где пациентке по ошибке удалили здоровую почку, уволилась, сообщила заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
СК сообщал, что в апреле жительница Бурятии обратилась в одно из медучреждений республики из-за ухудшения состояния. У нее было диагностировано заболевание. Медики на основании некорректных исследований провели пациентке операцию, в ходе которой у пострадавшей был удален здоровый орган. Бурятские следователи расследуют уголовное дело.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
В Москве мужчина умер после пластической операции
8 ноября 2022, 15:44
"На данный момент рентген-лаборант уволен. Главный врач онкодиспансера посчитала моральным долгом уйти в отставку", - написала Лудупова в Telegram-канале.
По словам министра здравоохранения Бурятии, медработникам, допустившим ошибку, вынесено дисциплинарное взыскание, окончательное решение примет суд. В онкодиспансере были проведены проверки, аудиты и обучение. Принят комплекс мер по недопущению подобных ситуаций, за работой медорганизации будет вестись постоянный ведомственный контроль.
Глава регионального Минздрава добавила, что ведомство обеспечит полное медицинское наблюдение для пострадавшей и лечение на всех этапах.
Хирурги проводят операцию - РИА Новости, 1920, 23.01.2020
В Пермском крае маленький ребенок умер после операции
23 января 2020, 10:50
 
Следственный комитет России (СК РФ)Республика БурятияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала