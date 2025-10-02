Главврач онкодиспансера, где женщине удалили здоровую почку, уволилась

Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Главный врач онкодиспансера в Бурятии, где пациентке по ошибке удалили здоровую почку, уволилась, сообщила заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

СК сообщал, что в апреле жительница Бурятии обратилась в одно из медучреждений республики из-за ухудшения состояния. У нее было диагностировано заболевание. Медики на основании некорректных исследований провели пациентке операцию, в ходе которой у пострадавшей был удален здоровый орган. Бурятские следователи расследуют уголовное дело.

"На данный момент рентген-лаборант уволен. Главный врач онкодиспансера посчитала моральным долгом уйти в отставку", - написала Лудупова в Telegram-канале

По словам министра здравоохранения Бурятии, медработникам, допустившим ошибку, вынесено дисциплинарное взыскание, окончательное решение примет суд. В онкодиспансере были проведены проверки, аудиты и обучение. Принят комплекс мер по недопущению подобных ситуаций, за работой медорганизации будет вестись постоянный ведомственный контроль.