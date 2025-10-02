https://ria.ru/20251002/glavvrach--2045803729.html
Главврач онкодиспансера, где женщине удалили здоровую почку, уволилась
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Главный врач онкодиспансера в Бурятии, где пациентке по ошибке удалили здоровую почку, уволилась, сообщила заместитель председателя правительства региона - министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
сообщал, что в апреле жительница Бурятии
обратилась в одно из медучреждений республики из-за ухудшения состояния. У нее было диагностировано заболевание. Медики на основании некорректных исследований провели пациентке операцию, в ходе которой у пострадавшей был удален здоровый орган. Бурятские следователи расследуют уголовное дело.
"На данный момент рентген-лаборант уволен. Главный врач онкодиспансера посчитала моральным долгом уйти в отставку", - написала Лудупова в Telegram-канале
По словам министра здравоохранения Бурятии, медработникам, допустившим ошибку, вынесено дисциплинарное взыскание, окончательное решение примет суд. В онкодиспансере были проведены проверки, аудиты и обучение. Принят комплекс мер по недопущению подобных ситуаций, за работой медорганизации будет вестись постоянный ведомственный контроль.
Глава регионального Минздрава добавила, что ведомство обеспечит полное медицинское наблюдение для пострадавшей и лечение на всех этапах.