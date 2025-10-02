https://ria.ru/20251002/glavred-2045809276.html
Шарнауд будет временно исполнять обязанности главреда "Вечерней Москвы"
Первый заместитель главного редактора "Вечерней Москвы" Александр Шарнауд заявил РИА Новости, что временно будет исполнять обязанности главного редактора после... РИА Новости, 02.10.2025
вечерняя москва (газета)
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Первый заместитель главного редактора "Вечерней Москвы" Александр Шарнауд заявил РИА Новости, что временно будет исполнять обязанности главного редактора после смерти Александра Куприянова.
"Пока этого решения нет. Но мы сегодня только узнали, пока временно я как первый заместитель буду исполнять обязанности, пока не будет принято решение", - сказал он, отвечая на вопрос, кто может стать новым главным редактором издания.
Он отметил, что такое решение будет приниматься не на уровне редакции.