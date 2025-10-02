Рейтинг@Mail.ru
Шарнауд будет временно исполнять обязанности главреда "Вечерней Москвы" - РИА Новости, 02.10.2025
11:44 02.10.2025 (обновлено: 11:46 02.10.2025)
Шарнауд будет временно исполнять обязанности главреда "Вечерней Москвы"
Шарнауд будет временно исполнять обязанности главреда "Вечерней Москвы"
вечерняя москва (газета)
2025
Шарнауд будет временно исполнять обязанности главреда "Вечерней Москвы"

Шарнауд временно возглавит "Вечерню Москву" после смерти Куприянова

Александр Шарнауд . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Первый заместитель главного редактора "Вечерней Москвы" Александр Шарнауд заявил РИА Новости, что временно будет исполнять обязанности главного редактора после смерти Александра Куприянова.
"Пока этого решения нет. Но мы сегодня только узнали, пока временно я как первый заместитель буду исполнять обязанности, пока не будет принято решение", - сказал он, отвечая на вопрос, кто может стать новым главным редактором издания.
Он отметил, что такое решение будет приниматься не на уровне редакции.
 
