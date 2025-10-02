Рейтинг@Mail.ru
Гидрометцентр России пообещал наступающую зиму холоднее предыдущей - РИА Новости, 02.10.2025
11:19 02.10.2025 (обновлено: 14:37 02.10.2025)
Гидрометцентр России пообещал наступающую зиму холоднее предыдущей
Предстоящая зима на большей части территории России может оказаться холоднее прошлой, предупреждает Гидрометцентр. РИА Новости, 02.10.2025
гидрометцентр, россия, урал, уральский, общество
Гидрометцентр, Россия, Урал, Уральский, Общество
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Предстоящая зима на большей части территории России может оказаться холоднее прошлой, предупреждает Гидрометцентр.
Так, в декабре средняя температура будет держаться около средних многолетних значений, но на северо-востоке Дальневосточного федерального округа она окажется ниже.
В январе также ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям, но на большей части европейской территории, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов первый месяц нового года окажется значительно холоднее, чем в 2025 году.
В феврале на востоке ЦФО и ЮФО, на большей части Приволжья, на Урале и на западе Сибири синоптики прогнозируют температуру выше нормы. Теплее, чем в феврале 2025-го, будет в большинстве регионов ЮФО, холоднее — в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.
ГидрометцентрРоссияУралУральскийОбщество
 
 
