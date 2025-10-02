Гидрометцентр России пообещал наступающую зиму холоднее предыдущей

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Предстоящая зима на большей части территории России может оказаться холоднее прошлой, предупреждает Гидрометцентр.
Так, в декабре средняя температура будет держаться около средних многолетних значений, но на северо-востоке Дальневосточного федерального округа она окажется ниже.
В январе также ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям, но на большей части европейской территории, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов первый месяц нового года окажется значительно холоднее, чем в 2025 году.
В феврале на востоке ЦФО и ЮФО, на большей части Приволжья, на Урале и на западе Сибири синоптики прогнозируют температуру выше нормы. Теплее, чем в феврале 2025-го, будет в большинстве регионов ЮФО, холоднее — в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.
