Минобороны Германии заявило о помощи Швейцарии во внедрении систем Patriot

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия может оказать поддержку Швейцарии во внедрении систем Patriot, в частности обучить швейцарских военных её использованию еще до поступления самих систем.
"Швейцария присоединилась к инициативе "Европейский небесный щит" и тоже хочет приобрести системы противовоздушной обороны Patriot. Германия использует эту систему с 80-х годов, и в настоящее время мы согласовываем, можем ли мы поддержать Швейцарию в ее внедрении. Например, мы могли бы обучить швейцарских военных у нас в Германии, возможно, еще до того, как системы будут доставлены (в Швейцарию - ред.)", - заявил Писториус во время совместной пресс-конференции со швейцарским коллегой в Берлине.
Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года. В октябре 2022 года пятнадцать стран Европы подписали декларацию о намерении присоединиться к инициативе. Среди них Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Румыния и Великобритания. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Австрия, Швеция и Дания. В октябре прошлого года во время президентства министра обороны Швейцарии Виолы Амхерд, Берн официально стала 15-м участником немецкого проекта противовоздушной обороны ЕС Sky Shield, несмотря на нейтральный статус страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Лавров указал главе МИД Швейцарии на потерю нейтралитета у страны
25 сентября, 02:54