С 2026 года в России появятся новые дорожные знаки, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. РИА Новости, 02.10.2025
Депутат Федяев: в России появятся новые дорожные знаки с 2026 года
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. С 2026 года в России появятся новые дорожные знаки, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
"Новый ГОСТ, который начнет действовать с 1 января 2026-го, призван сделать дороги безопаснее и комфортнее для всех. Будут введены новые дорожные знаки и изменится ширина парковочных мест вдоль дорог", — сказал он.
На дорогах появятся указатели:
- "Вертикальная стоп-линия" — его будут устанавливать там, где есть трудности с размещением горизонтального знака;
- "Глухие пешеходы" — он предупредит водителей о пешеходах с нарушением слуха;
- также появится знак, рекомендующий скорость на "лежачем полицейском", он поможет сохранить подвеску авто и повысит комфорт при проезде.
Федяев добавил, что немного уменьшится ширина парковочных мест вдоль дорог.
Парламентарий пояснил, что изменения направлены на снижение "визуального шума" на дорогах, аварийности и смертности в ДТП.