МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. С 2026 года в России появятся новые дорожные знаки, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

"Новый ГОСТ , который начнет действовать с 1 января 2026-го, призван сделать дороги безопаснее и комфортнее для всех. Будут введены новые дорожные знаки и изменится ширина парковочных мест вдоль дорог", — сказал он.

На дорогах появятся указатели:

"Вертикальная стоп-линия" — его будут устанавливать там, где есть трудности с размещением горизонтального знака;

"Вертикальная стоп-линия" — его будут устанавливать там, где есть трудности с размещением горизонтального знака; "Глухие пешеходы" — он предупредит водителей о пешеходах с нарушением слуха;

"Глухие пешеходы" — он предупредит водителей о пешеходах с нарушением слуха; также появится знак, рекомендующий скорость на "лежачем полицейском", он поможет сохранить подвеску авто и повысит комфорт при проезде.

© Росстандарт Новые дорожные знаки © Росстандарт Новые дорожные знаки

Федяев добавил, что немного уменьшится ширина парковочных мест вдоль дорог.