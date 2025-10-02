Рейтинг@Mail.ru
В России появятся новые дорожные знаки - РИА Новости, 02.10.2025
10:49 02.10.2025 (обновлено: 18:36 02.10.2025)
В России появятся новые дорожные знаки
С 2026 года в России появятся новые дорожные знаки, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. РИА Новости, 02.10.2025
В России появятся новые дорожные знаки

Депутат Федяев: в России появятся новые дорожные знаки с 2026 года

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. С 2026 года в России появятся новые дорожные знаки, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
"Новый ГОСТ, который начнет действовать с 1 января 2026-го, призван сделать дороги безопаснее и комфортнее для всех. Будут введены новые дорожные знаки и изменится ширина парковочных мест вдоль дорог", — сказал он.
На дорогах появятся указатели:
  • "Вертикальная стоп-линия" — его будут устанавливать там, где есть трудности с размещением горизонтального знака;
  • "Глухие пешеходы" — он предупредит водителей о пешеходах с нарушением слуха;
  • также появится знак, рекомендующий скорость на "лежачем полицейском", он поможет сохранить подвеску авто и повысит комфорт при проезде.
© РосстандартНовые дорожные знаки
Новые дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Росстандарт
Новые дорожные знаки
Федяев добавил, что немного уменьшится ширина парковочных мест вдоль дорог.
Парламентарий пояснил, что изменения направлены на снижение "визуального шума" на дорогах, аварийности и смертности в ДТП.
В МВД назвали регионы, где меньше всего нарушали ПДД
4 сентября, 01:41
 
