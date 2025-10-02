Гатилов оценил потенциал сотрудничества ЕЭК с международными организациями

ЖЕНЕВА, 2 окт - РИА Новости. Укрепление сотрудничества Евразийской экономической комиссии с международными организациями имеет большой потенциал, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Видим значительный потенциал для дальнейшего укрепления присутствия Евразийской экономической комиссии на женевских международных "площадках", - сказал он на мероприятии, посвящённом десятилетию ЕАЭС.
Он отметил, что важно продолжать наращивать обмен макроэкономическими данными между ЕАЭС и ЕЭК с ООН и ЮНКТАД, развивать более плотное взаимодействие по подготовке фокусных аналитических обзоров для стран Союза по направлениям цифровой экономики, устойчивым инвестициям, торговым барьерам, структурной трансформации экономики.
Дипломат указал на "эффективную интеграционную модель" ЕАЭС, отметив интерес в активизации и углублении взаимодействия Союза с расположенными в Женеве международными организациями.
Гатилов также подчеркнул, что сотрудничество в рамках ЕАЭС выгодно не только России, чей совокупный ВВП вырос на 18%, объёмы промышленного производства – почти на 30%, а сельхозпроизводства – почти на 22% с 2015 года, но и ее партнёрам, "ведь они получают приоритетный выход на крупнейший российский рынок, включая национальный режим в отношении госзакупок, а также привилегированный миграционный доступ".
"В структуре торговли России также увеличилась доля стран, с которыми у ЕАЭС действуют торговые соглашения, – с 13,9% в 2015 году до 36,3% в 2023 году. В частности, товарооборот с Китаем вырос в 3,6 раза, Ираном – в 3,2 раза, Вьетнамом – в 1,3 раза, Сербией – в 1,4 раза. В 2016-2023 году объём накопленных прямых инвестиций государств-членов в России увеличился в 1,4 раза (до 4,5 миллиарда долларов США в 2024 году)", - сообщил дипломат.
