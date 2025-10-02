Рейтинг@Mail.ru
Ганчев рассказал, что ждет скорого продвижения линии фронта за Купянск
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 02.10.2025
Ганчев рассказал, что ждет скорого продвижения линии фронта за Купянск
Ганчев рассказал, что ждет скорого продвижения линии фронта за Купянск
БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что рассчитывает на продвижение линии фронта за пределы Купянска уже в октябре. "Мы надеемся, что уже в ближайший месяц, в течение октября, мы будем наблюдать продвижение линии фронта уже за пределы города", - сказал он. Минобороны РФ ранее сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что рассчитывает на продвижение линии фронта за пределы Купянска уже в октябре.
"Мы надеемся, что уже в ближайший месяц, в течение октября, мы будем наблюдать продвижение линии фронта уже за пределы города", - сказал он.
Минобороны РФ ранее сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
