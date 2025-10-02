https://ria.ru/20251002/ganchev-2045879309.html
Киевский режим использует мирных жителей Купянска как живой щит, что затрудняет продвижение российских войск, сообщил РИА Новости глава российской администрации РИА Новости, 02.10.2025
харьковская область
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
