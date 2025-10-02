Рейтинг@Mail.ru
Киев использует жителей Купянска как живой щит, заявил Ганчев
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 02.10.2025
Киев использует жителей Купянска как живой щит, заявил Ганчев
Киевский режим использует мирных жителей Купянска как живой щит, что затрудняет продвижение российских войск, сообщил РИА Новости глава российской администрации РИА Новости, 02.10.2025
Киев использует жителей Купянска как живой щит, заявил Ганчев

Ганчев: киевский режим использует мирных жителей Купянска как живой щит

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВиталий Ганчев
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Виталий Ганчев. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Киевский режим использует мирных жителей Купянска как живой щит, что затрудняет продвижение российских войск, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Продвижение усложняет то, что пока еще проживает там достаточно много мирных жителей. И киевский режим, естественно, их использует как живой щит", - сказал Ганчев.
По его словам, ВС РФ продолжают блокировать ВСУ в северной и западной части города и расширяют зону контроля.
ВС России расширяют зону контроля в Купянске, рассказал Ганчев
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
