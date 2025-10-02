https://ria.ru/20251002/galkin-2045795272.html
Товарный знак Галкина* продолжает действовать в России
Товарный знак Галкина* продолжает действовать в России - РИА Новости, 02.10.2025
Товарный знак Галкина* продолжает действовать в России
Товарный знак Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) продолжает действовать в России до 2030 года, никаких изменений в базе Роспатента не внесено,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:39:00+03:00
2025-10-02T10:39:00+03:00
2025-10-02T10:39:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/91/1551779121_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_0cdd4a25135b8a0202a954488051858c.jpg
https://ria.ru/20250922/galkin-2043585664.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/91/1551779121_0:0:2660:1995_1920x0_80_0_0_f1d7e3ad1f0a0f8f84d3593ff8883caa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Общество, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Товарный знак Галкина* продолжает действовать в России
Товарный знак Галкина продолжает действовать в России до 2030 года
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Товарный знак Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) продолжает действовать в России до 2030 года, никаких изменений в базе Роспатента не внесено, выяснило РИА Новости, изучив электронный ресурс ведомства.
Ранее федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала заявление о прекращении правовой охраны товарного знака "Максим Галкин*".
Согласно документам, товарный знак "Максим Галкин*" был подан в Роспатент в 2010 году, в 2011 году ведомство приняло решение его зарегистрировать. Кроме того, в 2019 году действие исключительного права продлили до марта 2030 года. Иных извещений, которые могли бы касаться прекращения действия товарного знака, в документе пока не содержится.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента