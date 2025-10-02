Рейтинг@Mail.ru
Товарный знак Галкина* продолжает действовать в России - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/galkin-2045795272.html
Товарный знак Галкина* продолжает действовать в России
Товарный знак Галкина* продолжает действовать в России - РИА Новости, 02.10.2025
Товарный знак Галкина* продолжает действовать в России
Товарный знак Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) продолжает действовать в России до 2030 года, никаких изменений в базе Роспатента не внесено,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:39:00+03:00
2025-10-02T10:39:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/91/1551779121_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_0cdd4a25135b8a0202a954488051858c.jpg
https://ria.ru/20250922/galkin-2043585664.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/91/1551779121_0:0:2660:1995_1920x0_80_0_0_f1d7e3ad1f0a0f8f84d3593ff8883caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Общество, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Товарный знак Галкина* продолжает действовать в России

Товарный знак Галкина продолжает действовать в России до 2030 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Максим Галкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Товарный знак Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) продолжает действовать в России до 2030 года, никаких изменений в базе Роспатента не внесено, выяснило РИА Новости, изучив электронный ресурс ведомства.
Ранее федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала заявление о прекращении правовой охраны товарного знака "Максим Галкин*".
Согласно документам, товарный знак "Максим Галкин*" был подан в Роспатент в 2010 году, в 2011 году ведомство приняло решение его зарегистрировать. Кроме того, в 2019 году действие исключительного права продлили до марта 2030 года. Иных извещений, которые могли бы касаться прекращения действия товарного знака, в документе пока не содержится.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Максим Галкин* (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей
22 сентября, 17:59
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала