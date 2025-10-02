Товарный знак Галкина* продолжает действовать в России

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Товарный знак Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) продолжает действовать в России до 2030 года, никаких изменений в базе Роспатента не внесено, выяснило РИА Новости, изучив электронный ресурс ведомства.

Согласно документам, товарный знак "Максим Галкин*" был подан в Роспатент в 2010 году, в 2011 году ведомство приняло решение его зарегистрировать. Кроме того, в 2019 году действие исключительного права продлили до марта 2030 года. Иных извещений, которые могли бы касаться прекращения действия товарного знака, в документе пока не содержится.