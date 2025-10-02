FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК, пишет ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК, пишет Financial Times

"Уровень перехвата Украиной баллистических ракет <...> в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков (по сравнению с августом. — Прим. ред.). Кампания (российских ударов. — Прим. ред.) уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы", — сообщила газета со ссылкой на собственный анализ открытых данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR).

В конце августа министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российские войска в этом году повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины.

По словам действующих и бывших украинских официальных лиц, летом были разрушены как минимум четыре завода по производству беспилотников.

В июле Wall Street Journal сообщала, что модифицированные российские баллистические ракеты начали обходить радары американских комплексов ПВО Patriot. По этой причине в последние месяцы они перестали обнаруживать выпущенные снаряды.