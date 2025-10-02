Рейтинг@Mail.ru
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 02.10.2025 (обновлено: 09:30 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/ft-2045776568.html
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России - РИА Новости, 02.10.2025
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России
ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК, пишет Financial Times. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T09:03:00+03:00
2025-10-02T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
в мире
андрей белоусов
зрк patriot
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_0:0:1790:1008_1920x0_80_0_0_8d9f526a17ebaf375a0e57d567dc8add.jpg
https://ria.ru/20250925/patriot--2044264528.html
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045595592.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_171:0:1710:1154_1920x0_80_0_0_24c5bf320f1777faf3d06bffee22a1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, россия, в мире, андрей белоусов, зрк patriot
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, В мире, Андрей Белоусов, ЗРК Patriot
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России

FT: Киев перехватывает все меньше ракет из РФ, ключевые объекты ВСУ уничтожены

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК, пишет Financial Times.
"Уровень перехвата Украиной баллистических ракет <...> в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков (по сравнению с августом. — Прим. ред.). Кампания (российских ударов. — Прим. ред.) уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы", — сообщила газета со ссылкой на собственный анализ открытых данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR).
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Российские военные нанесли удар по позиции ЗРК Patriot ВСУ
25 сентября, 12:34

В конце августа министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российские войска в этом году повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины.

По словам действующих и бывших украинских официальных лиц, летом были разрушены как минимум четыре завода по производству беспилотников.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Минобороны рассказало об ударах по объектам энергетики Украины
Вчера, 12:16
В июле Wall Street Journal сообщала, что модифицированные российские баллистические ракеты начали обходить радары американских комплексов ПВО Patriot. По этой причине в последние месяцы они перестали обнаруживать выпущенные снаряды.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВ миреАндрей БелоусовЗРК Patriot
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала