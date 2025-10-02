https://ria.ru/20251002/ft-2045776568.html
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России - РИА Новости, 02.10.2025
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России
ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК, пишет Financial Times.
FT: Украина перехватывает все меньше ракет из России
FT: Киев перехватывает все меньше ракет из РФ, ключевые объекты ВСУ уничтожены
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, выпущенных по объектам украинского ВПК, пишет Financial Times
"Уровень перехвата Украиной баллистических ракет <...> в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков (по сравнению с августом. — Прим. ред.). Кампания (российских ударов. — Прим. ред.) уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы", — сообщила газета со ссылкой на собственный анализ открытых данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR).
В конце августа министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российские войска в этом году повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины.
По словам действующих и бывших украинских официальных лиц, летом были разрушены как минимум четыре завода по производству беспилотников.
В июле Wall Street Journal сообщала, что модифицированные российские баллистические ракеты начали обходить радары американских комплексов ПВО Patriot. По этой причине в последние месяцы они перестали обнаруживать выпущенные снаряды.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.