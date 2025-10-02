Рейтинг@Mail.ru
Премьер Дании считает, что Европе нужно перевооружиться к 2030 году - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 02.10.2025 (обновлено: 12:23 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/frederiksen-2045815112.html
Премьер Дании считает, что Европе нужно перевооружиться к 2030 году
Премьер Дании считает, что Европе нужно перевооружиться к 2030 году - РИА Новости, 02.10.2025
Премьер Дании считает, что Европе нужно перевооружиться к 2030 году
Европе необходимо перевооружиться к 2030 году, 2035 год - поздний срок для этого, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:59:00+03:00
2025-10-02T12:23:00+03:00
европа
дания
россия
метте фредериксен
владимир путин
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045820386_1538:0:3072:863_1920x0_80_0_0_e48a9c8c729e1a80bdd3fdf5bed0cdc3.jpg
https://ria.ru/20251002/gosdep-2045783790.html
https://ria.ru/20251001/nato-2045494439.html
европа
дания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045820386_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_57d8d429349fa99eb75f462519e44285.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, дания, россия, метте фредериксен, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, нато, в мире
Европа, Дания, Россия, Метте Фредериксен, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, В мире
Премьер Дании считает, что Европе нужно перевооружиться к 2030 году

Премьер Дании Фредериксен считает, что Европе нужно перевооружиться к 2030 г

© Getty Images / NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard BergПремьер-министр Дании Метте Фредериксен во время проведения заседания Европейского политического сообщества в Копенгагене
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время проведения заседания Европейского политического сообщества в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Getty Images / NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard Berg
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время проведения заседания Европейского политического сообщества в Копенгагене
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Европе необходимо перевооружиться к 2030 году, 2035 год - поздний срок для этого, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
"Мы делаем многое, но нам нужно ускориться и увеличить масштабы. Я бы сказала, что 2035 год - это будет слишком поздно. Когда мы говорим о перевооружении Европы, мы должны быть способны полностью защитить себя к 2030 году", - сказала она по прибытии на заседание Европейского политического сообщества в Копенгагене. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Госдепе ответили на вопрос о втягивании НАТО в войну с Россией
Вчера, 09:50
В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
1 октября, 08:00
 
ЕвропаДанияРоссияМетте ФредериксенВладимир ПутинСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала