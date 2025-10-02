Премьер Дании считает, что Европе нужно перевооружиться к 2030 году

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Европе необходимо перевооружиться к 2030 году, 2035 год - поздний срок для этого, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.