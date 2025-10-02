https://ria.ru/20251002/frazy-2045924539.html

Фразы из проповедей не должны выдаваться за позицию Церкви, заявил Легойда

2025-10-02T17:14:00+03:00

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Фразы из проповедей священников не должны подаваться как позиция Церкви, сказал РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "В Церкви есть способы донесения официальных заявлений, и есть люди, на это уполномоченные. Прежде всего, естественно, о позиции Церкви говорит ее предстоятель, святейший патриарх. Ну и в рамках компетенции – ответственные лица. Священник, естественно, не может не проповедовать, но если из проповеди священника в храме вырывается какая-то фраза и подается как "в Церкви заявили", то это, конечно, не соответствует содержанию", – сказал глава синодального отдела РИА Новости. Глагол "заявили" подразумевает сознательные действия и полномочия на них, отметил Легойда. Ранее один из Telegram-каналов распространил видео, на котором пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви (РПЦ) архимандрит Мелхиседек (Артюхин) якобы говорит, что "россиянки должны знать, как радовать своих мужей". Процитированной каналом в расшифровке видео фразы нет, она отсутствует также в полной версии видеозаписи, опубликованной в собственном Telegram-канале архимандритом Мелхиседеком. По словам заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, ничего подобного РПЦ не заявляла.

